Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο πορεία που οργάνώθηκε στην Ρώμη από την παλαιστινιακή κοινότητα της ιταλικής πρωτεύουσας Στην κινητοποίηση, με πάνω από 10.000 άτομα, οι οργανωτές ζήτησαν απο τους συμμετέχοντες να κρατούν μόνο παλαιστινιακές σημαίες.

Την σημερινή πρωτοβουλία, μεταξύ των άλλων, στήριξαν συνδικάτα της αριστεράς, το κόμμα της Κομμουνιστικής Επανίδρυσης, και οργανώσεις Ιταλών ανταρτών "παρτιζάνων". Όταν η πορεία έφτασε έξω από τον Οργανισμό του ΟΗΕ για τον Επισιτισμό και την Γεωργία, ένας διαδηλωτής σκαρφάλωσε και κατάφερε να τραβήξει από το κοντάρι τη σημαία του Ισραήλ.

Τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης υπογραμμίζουν ότι πολλοί συμμετέχοντες ζήτησαν άμεση εκεχειρία και μόνιμη πολιτική λύση, αλλά και ότι "κάποιοι, δεν καταδίκασαν την σφαγή της Χαμάς".

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.