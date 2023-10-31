Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

IDF: Διοικητής της Χαμάς στην Τζαμπαλίγια σκοτώθηκε σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή

Νωρίτερα, το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας είχε ανακοινώσει πως τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα στην περιοχή του καταυλισμού της Τζαμπαλίγια

Γάζα

Οι Iσραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πριν από λίγο πως ο διοικητής της Χαμάς στην περιοχή της Τζαμπαλίγια σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των IDF και της Σιν Μπετ (της υπηρεσίας εσωτερικής ασφαλείας του Ισραήλ), ο Ιμπραχίμ Μπιάρι βρήκε τον θάνατο κατά την επιδρομή ισραηλινών αεροσκαφών στη Λωρίδα της Γάζας.

Υπογραμμίζεται ότι «πολλοί τρομοκράτες» σκοτώθηκαν μαζί με τον Μπιάρι, ενώ ο βομβαρδισμός προκάλεσε την κατάρρευση υπόγειου καταφυγίου που χρησιμοποιούσαν ως ορμητήριο για τις επιθέσεις τους.

Νωρίτερα, το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας είχε ανακοινώσει πως τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πλήγματα στην περιοχή του καταυλισμού της Τζαμπαλίγια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: πόλεμος Ισραήλ Χαμάς
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
6 0 Bookmark