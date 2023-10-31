IDF: Διοικητής της Χαμάς στην Τζαμπαλίγια σκοτώθηκε σε Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή

Οι Iσραηλινές ένοπλες δυνάμεις (IDF) ανακοίνωσαν πριν από λίγο πως ο διοικητής της Χαμάς στην περιοχή της Τζαμπαλίγια σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή. Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των IDF και της Σιν Μπετ (της υπηρεσίας εσωτερικής ασφαλείας του Ισραήλ), ο Ιμπραχίμ Μπιάρι βρήκε τον θάνατο κατά την επιδρομή ισραηλινών αεροσκαφών στη Λωρίδα της Γάζας.

מטוסי קרב של צה"ל, בהכוונה מודיעינית של שב"כ חיסלו לפני זמן קצר את אברהים ביארי, מפקד גדוד מרכז ג'באליה בארגון הטרור חמאס, שהיה ממובילי מתקפת הטרור הרצחנית ב-7 באוקטובר. בתקיפה נפגעו גם מחבלים רבים של החמאס>> pic.twitter.com/ed1F3SphNH October 31, 2023

Υπογραμμίζεται ότι «πολλοί τρομοκράτες» σκοτώθηκαν μαζί με τον Μπιάρι, ενώ ο βομβαρδισμός προκάλεσε την κατάρρευση υπόγειου καταφυγίου που χρησιμοποιούσαν ως ορμητήριο για τις επιθέσεις τους.

Νωρίτερα, το υπουργείο Υγείας στη Λωρίδα της Γάζας είχε ανακοινώσει πως τουλάχιστον 50 άνθρωποι σκοτώθηκαν από ισραηλινά πλήγματα στην περιοχή του καταυλισμού της Τζαμπαλίγια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.