Δεκαεννέα μέλη της οικογένειας ενός τεχνικού του Al Jazeera σκοτώθηκαν κατά την ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον καταυλισμό της Τζαμπαλίγια, σύμφωνα με το τηλεοπτικό δίκτυο.

Ο Μοχάμεντ Άμπου αλ Κούμσαν έχασε τον πατέρα του, τρία αδέλφια, τη νύφη και την κουνιάδα του, δώδεκα ανίψια και έναν θείο του.

Τα ισραηλινά εγκλήματα κατά αμάχων δεν πρέπει να μείνουν ατιμώρητα, υπογραμμίζεται σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Al Jazeera, εκφράζοντας ειλικρινή συλλυπητήρια στον υπάλληλό του.

Παράλληλα απευθύνει έκκληση στη διεθνή κοινότητα να μεριμνήσει για την απονομή δικαιοσύνης στη μνήμη των αναρίθμητων αμάχων που έχουν βρει τον θάνατο στη Λωρίδα της Γάζας.

Την προηγούμενη εβδομάδα, ο ανταποκριτής του Al Jazeera Ουαέλ αλ Νταχντού έχασε τη σύζυγο και δύο παιδιά του σε βομβαρδισμό του καταυλισμού Νουσεϊράτ.

(Με πληροφορίες από Al Jazeera)

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

