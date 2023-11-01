Λογαριασμός
Halloween στο Ντουμπάι: Drones σχημάτισαν τεράστιο, κινούμενο σκελετό – Viral βίντεο

Εντυπωσιακό υπερθέαμα δίπλα στον Μπουρτζ Χαλίφα

ντουμπαι

Με ένα εντυπωσιακό σόου από drones, το κοσμοπολίτικο Ντουμπάι γιόρτασε χθες το Halloween. 

Στο πλαίσιο του Geoscan Drone Show, χιλιάδες drones σχημάτιζαν έναν τεράστιο σκελετό δίπλα στον διάσημο ουρανοξύστη Μπουρτζ Χαλίφα

Μάλιστα, ο σκελετός κινούνταν, εντυπωσιάζοντας όχι μόνο τους θεατές του σόου αλλά και τους χρήστες του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο, που έκαναν το βίντεο viral. 

