Με ένα εντυπωσιακό σόου από drones, το κοσμοπολίτικο Ντουμπάι γιόρτασε χθες το Halloween.

Στο πλαίσιο του Geoscan Drone Show, χιλιάδες drones σχημάτιζαν έναν τεράστιο σκελετό δίπλα στον διάσημο ουρανοξύστη Μπουρτζ Χαλίφα.

Μάλιστα, ο σκελετός κινούνταν, εντυπωσιάζοντας όχι μόνο τους θεατές του σόου αλλά και τους χρήστες του διαδικτύου σε όλο τον κόσμο, που έκαναν το βίντεο viral.

Πηγή: skai.gr

