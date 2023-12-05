Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε το μεσημέρι της Τρίτης ότι οι δυνάμεις του έφτασαν στην «καρδιά», στο κέντρο του Χαν Γιουνίς, της μεγαλύτερης πόλης στη νότια Γάζα, λίγες μέρες αφότου το Ισραήλ επέκτεινε την χερσαία του επίθεση πέρα από τη βόρεια Γάζα.



Ισραηλινοί αξιωματούχοι δηλώνουν ότι μεγάλο μέρος της ηγεσίας της Χαμάς μπορεί να κρύβεται στη Χαν Γιουνίς, και ότι είναι προπύργιο της Χαμάς.



Ο υποστράτηγος Γιάρον Φίνκελμαν, επικεφαλής της Νότιας Διοίκησης, ανέφερε μάλιστα, σύμφωνα με τους Times of Israel ότι οι ισραηλινές δυνάμεις εμπλέκονται στις πιο σφοδρές μάχες που έχουν δει από την έναρξη της χερσαίας εισβολής πριν από έναν μήνα.



«Βρισκόμαστε στην καρδιά της Τζαμπαλίγια, στην καρδιά της Σετζάγια και από σήμερα το απόγευμα, επίσης στην καρδιά της Χαν Γιουνίς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Φίνκελμαν σε δήλωση που διανεμήθηκε από τις ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις, αναφερόμενος στα προπύργια της Χαμάς.





«Αυτή είναι η πιο σφοδρή μέρα [των μαχών] από την έναρξη του ελιγμού [χερσαίου], όσον αφορά τους τρομοκράτες που σκοτώθηκαν, τον αριθμό των εμπλοκών και τη χρήση πυρών από το έδαφος και τον αέρα», προσθέτει. «Σχεδιάζουμε να συνεχίσουμε τις επιθέσεις για να εμβαθύνουμε τα επιτεύγματα».



Οι IDF δήλωσαν ότι τα στρατεύματα κατάφεραν να εισβάλουν σε μια σειρά από θέσεις της Χαμάς στην Τζαμπαλίγια και τη Σετζάγια, αφαιρώντας κρύπτες όπλων και «υποδομές τρομοκρατίας τόσο πάνω από το έδαφος όσο και κάτω».



«Την περασμένη ημέρα, το πεζικό, τα τεθωρακισμένα, οι μηχανικοί και οι αεροπορικές δυνάμεις συνεργάστηκαν για να πολεμήσουν τους τρομοκράτες πρόσωπο με πρόσωπο και πολλοί τρομοκράτες δολοφονήθηκαν», αναφέρει η ανακοίνωση του στρατού.



Ορισμένα όπλα βρέθηκαν σε μη στρατιωτικές δομές, σημείωσε ο στρατός.

Το Ισραήλ δήλωσε νωρίτερα ότι έχει περικυκλώσει τον προσφυγικό καταυλισμό Τζαμπαλίγια στο βορρά, το μεγαλύτερο στη Γάζα, με τον ισραηλινό στρατό να υποστηρίζει ότι χρησιμοποιήθηκε από τη Χαμάς ως βάση. Τα Ηνωμένα Έθνη από πλευράς τους προειδοποίησαν για ένα «σενάριο κόλασης» στη Γάζα. Η Unicef δηλώνουν ότι δεν υπάρχουν «ασφαλείς ζώνες» πουθενά στη Γάζα, ενώ ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προειδοποιεί ότι η κατάσταση χειροτερεύει κάθε ώρα που περνάει.



Συνολικά 80 Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της επίθεσης που εξαπέλυσαν οι IDF στη Λωρίδα της Γάζας με στόχο να «εξαλείψει τη Χαμάς», ανέφερε σήμερα Τρίτη στο Γαλλικό Πρακτορείο η υπηρεσία Τύπου του ισραηλινού στρατού.

