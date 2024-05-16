Ο Τζο Μπάιντεν και ο Ντόναλντ Τραμπ συμφώνησαν να πραγματοποιήσουν δύο προεδρικές τηλεοπτικές συζητήσεις τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο, θέτοντας το υπόβαθρο την πολιτική μονομαχία που θα κρίνει την κούρσα για τον Λευκό Οίκο.

Το CNN θα φιλοξενήσει το πρώτο φόρουμ στις 27 Ιουνίου στη βασική πολιτεία της Τζόρτζια.

Το ABC θα φιλοξενήσει το δεύτερο στις 10 Σεπτεμβρίου.

Η ανακοίνωση ήρθε αφότου ο πρόεδρος Μπάιντεν, Δημοκρατικός, παρουσίασε τους όρους του για να συζητήσει με τον Ρεπουμπλικανό προκάτοχό του πριν από τις εκλογές του Νοεμβρίου.

Το CNN είπε ότι δεν θα υπάρχει κοινό στη συζήτηση του Ιουνίου στην Ατλάντα, την οποία θα συντονίσουν οι οικοδεσπότες Τζέικ Τάπερ και Ντάνα Μπας. Έχει προγραμματιστεί ασυνήθιστα νωρίς για την προεκλογική κούρσα.

Το ABC είπε ότι οι παρουσιαστές του, David Muir και Linsey Davis, θα συντονίσουν τη δεύτερη συζήτηση, αλλά το δίκτυο δεν έχει καθορίσει την τοποθεσία.

Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, ο οποίος είναι υποψήφιος ως ανεξάρτητος, κατηγόρησε τους δύο μεγάλους υποψηφίους για συμπαιγνία για τον αποκλεισμό του. Ωστόσο χθες Τετάρτη είπε στο X, ότι πληροί τις προϋποθέσεις για τη συζήτηση στο CNN.

Ο Τραμπ είπε στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Truth Social ότι είχε επίσης αποδεχτεί μια πρόσκληση από το Fox News για έναν τρίτο αγώνα στις 2 Οκτωβρίου. Ωστόσο, η πρόεδρος της προεκλογικής εκστρατείας του Μπάιντεν, Τζεν Ο'Μάλεϊ Ντίλον, είπε ότι ο πρόεδρος "είχε ξεκαθαρίσει τους όρους του για δύο κατ' ιδίαν συζητήσεις και ο Ντόναλντ Τραμπ αποδέχτηκε αυτούς τους όρους".

Ο Μπάιντεν πρότεινε δύο τηλεοπτικές συζητήσεις τον Ιούνιο και τον Σεπτέμβριο. «Πιστεύουμε ότι θα πρέπει να υπάρχουν περισσότερες από δύο ευκαιρίες για τον αμερικανικό λαό να ακούσει περισσότερα από τους ίδιους τους υποψηφίους», ανέφερε η πλευρά του Τραμπ.

Και οι δύο υποψήφιοι έχουν ανταλλάξει προκλήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με τον κ. Τραμπ να δηλώνει: "Πες μου πότε. Ας ετοιμαστούμε να βροντοφωνάξουμε!!!"

Ο Μπάιντεν είπε ότι ο Τραμπ ήταν «ελεύθερος τις Τετάρτες» - μια αναφορά στην ποινική του δίκη στη Νέα Υόρκη, ενώ ο Τραμπ ισχυρίστηκε ότι ο αντίπαλός του ήταν ο «χειρότερος συζητητής» που «δεν μπορεί να συνθέσει δύο προτάσεις».

Πώς αυτές οι συζητήσεις σπάνε την παράδοση

Η πρόταση του κ. Μπάιντεν για δύο συζητήσεις σπάει αρκετές καθιερωμένες παραδόσεις.

Παρακάμπτει την επιτροπή προεδρικών συζητήσεων, η οποία από το 1988 έχει προγραμματίσει χρονοδιαγράμματα και είχε ήδη ορίσει ημερομηνίες και τόπους για τις συζητήσεις το φθινόπωρο. Υπάρχουν συνήθως τρεις τέτοιες τηλεοπτικές συγκρούσεις.

Η ομάδα του κ. Μπάιντεν θέλει οι δύο συζητήσεις να διεξαχθούν χωρίς ζωντανό κοινό - άλλη μια ρήξη με την παράδοση.

Οι υποψήφιοι θα απαντούσαν εκ περιτροπής σε ερωτήσεις ενός συμφωνημένου συντονιστή από ένα μεγάλο δίκτυο ειδήσεων και το μικρόφωνο του υποψηφίου που δεν μιλούσε θα απενεργοποιούνταν.

Η κ. Ντίλον είπε ότι τα θορυβώδη κομματικά πλήθη δεν «συνέβαλαν σε καλές συζητήσεις».

Αλλά ο κ. Τραμπ κάλεσε σε μεγάλο κοινό, λέγοντας ότι «είναι απλώς πιο συναρπαστικό» με πλήθος.

Μιλώντας στον συντηρητικό ραδιοφωνικό παρουσιαστή Χιου Χιούιτ, είπε επίσης ότι οι συζητήσεις θα πρέπει να διαρκέσουν δύο ώρες και οι δύο αντίπαλοι θα πρέπει να υποχρεωθούν να παραμείνουν όρθιοι για όλη τη διάρκεια.

Το πρώτο φόρουμ του 2020 μεταξύ των δύο υποψηφίων στιγματίστηκε από συχνές διακοπές και διαφωνίες. Το δεύτερο ακυρώθηκε όταν ο κ. Τραμπ έπιασε τον Covid και αρνήθηκε να λάβει μέρος μέσω σύνδεσης βίντεο.

Οι κανόνες του CNN αναφέρουν ότι οι συμμετέχοντες πρέπει να εμφανίζονται σε αρκετά ψηφοδέλτια πολιτείας για να κερδίσουν τις ελάχιστες 270 εκλογικές ψήφους που απαιτούνται για να κερδίσουν τις προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ και πρέπει να λάβουν υποστήριξη τουλάχιστον 15% σε τέσσερις ξεχωριστές αναγνωρισμένες δημοσκοπήσεις - υψηλός πήχης για έναν υποψήφιο τρίτων. όπως ο Robert F Kennedy Jr.

Η εκστρατεία του κ. Κένεντι λέει ότι είναι πλέον επίσημα στο ψηφοδέλτιο σε έξι πολιτείες και έχει συγκεντρώσει αρκετές υπογραφές για να πληροί τις προϋποθέσεις για το ψηφοδέλτιο σε άλλες οκτώ. Όλα αυτά τα κράτη μαζί τον φέρνουν πιο κοντά στο εκλογικό όριο, αλλά μόνο στο 185.

Τα τελευταία του στοιχεία στις δημοσκοπήσεις φαίνεται επίσης να είναι ελαφρώς χαμηλότερα από τις κατευθυντήριες γραμμές του CNN, παρόλο που ψηφίζει καλύτερα από οποιονδήποτε τρίτο υποψήφιο από τον Ross Perot το 1996.

Το CNN δεν έχει σχολιάσει ακόμη τους ισχυρισμούς του ότι πληροί τις προϋποθέσεις.

Νωρίτερα την Τετάρτη ο Κένεντι κατηγόρησε τους αντιπάλους του ότι προσπάθησαν να τον παγώσουν "επειδή φοβούνται ότι θα κερδίσω". Στο παρελθόν είχε υποστηρίξει ότι οι εκλογές στον Λευκό Οίκο νοθευτούν υπέρ των δύο κύριων κομμάτων.

Ο Μπάιντεν γέλασε όταν ένας δημοσιογράφος τον ρώτησε την Τετάρτη αν ήθελε να συζητήσει με τον ανεξάρτητο υποψήφιο.

Γιατί είναι τόσο νωρίς η πρώτη συζήτηση;

Μετακινώντας τις συζητήσεις νωρίτερα στο ημερολόγιο της προεδρικής εκστρατείας, η πρόταση του κ. Μπάιντεν θα μπορούσε να μειώσει τον αντίκτυπο των τηλεοπτικών συγκρούσεων στο αποτέλεσμα των προεδρικών εκλογών του Νοεμβρίου, δίνοντας και στους δύο υποψηφίους περισσότερο χρόνο για να ανακάμψουν από τυχόν κακές επιδόσεις.

Κάποιοι προηγούμενοι εν ενεργεία πρόεδροι - συμπεριλαμβανομένων των Τραμπ, Μπαράκ Ομπάμα, Τζορτζ Μπους και Ρόναλντ Ρίγκαν - είχαν ασταθείς εμφανίσεις στην πρώτη τους γενική εκλογική συζήτηση προτού ανακτήσουν τη θέση τους σε επόμενες συναντήσεις.

Μια συζήτηση του Ιουνίου θα πραγματοποιηθεί πριν από τις εθνικές συνελεύσεις των Ρεπουμπλικανών και των Δημοκρατικών, ενώ η συζήτηση του Σεπτεμβρίου θα ήταν τουλάχιστον ένα μήνα πριν από την ημέρα των εκλογών. Έρευνες δείχνουν ότι πολλοί Αμερικανοί δεν αρχίζουν να δίνουν προσοχή στα νέα της προεδρικής εκστρατείας των ΗΠΑ μέχρι το φθινόπωρο.

Ο κ. Μπάιντεν πρότεινε επίσης μια αντιπροεδρική συζήτηση τον Ιούλιο που θα διεξαχθεί μετά τον διορισμό του υποψηφίου του αντιπροέδρου του Τραμπ στο συνέδριο των Ρεπουμπλικανών το καλοκαίρι.

Οι προεδρικές συζητήσεις του εκλογικού έτους μεταδίδονται συνήθως σε πολλά δίκτυα των ΗΠΑ. Τουλάχιστον 73 εκατομμύρια Αμερικανοί παρακολούθησαν την πρώτη συζήτηση του 2020 μεταξύ του κ. Τραμπ και του κ. Μπάιντεν.

Πηγή: skai.gr

