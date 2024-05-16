Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση έρευνας για τον εντοπισμό τριών αγνοουμένων μετά τη διάσωση 42 μεταναστών που επέβαιναν σε σκάφος 27 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Κρήτης.

Οι μετανάστες κάλεσαν σε βοήθεια το ιταλικό κέντρο έρευνας και διάσωσης, αναφέροντας ότι βρίσκονται σε δυσχερή θέση. Η Ρώμη ενημέρωσε τις ελληνικές αρχές για το συμβάν.

Σύμφωνα με το λιμενικό σώμα, 39 αλλοδαποί περισυνελέγησαν από παραπλέον πλοίο και μεταφέρθηκαν στην Παλαιοχώρα Χανίων, ένας περισυνελέγη από έτερο παραπλέον πλοίο και μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο αεροδρόμιο της Σούδας, ενώ ακόμη δύο, που εντοπίστηκαν σε θαλάσσια περιοχή 27 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Κρήτης, περισυνελέγησαν από ελικόπτερο του πολεμικού ναυτικού και μεταφέρθηκαν επίσης στο αεροδρόμιο της Σούδας. Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβαινόντων, στο σκάφος βρίσκονταν συνολικά 45 αλλοδαποί.

Στις έρευνες συμμετέχουν πέντε παραπλέοντα πλοία, ναυαγοσωστικό του λιμενικού και ελικόπτερο της Πολεμικής Αεροπορίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

