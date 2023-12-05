Τέσσερις υποψήφιοι για το χρίσμα του Ρεπουμπλικανικού κόμματος προκρίθηκαν για το τέταρτο προεδρικό ντιμπέιτ που θα διεξαχθεί το βράδυ της Τετάρτης στην Αλαμπάμα, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η Ρεπουμπλικανική Εθνική Επιτροπή και ο τηλεοπτικός σταθμός NewsNation.

Ο κυβερνήτης της Φλόριντα Ρον Ντε Σάντις, η πρώην κυβερνήτης της Νότιας Καρολίνας Νίκι Χέιλι, ο επιχειρηματίας Βίβεκ Ραμασουάμι και ο πρώην κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ, Κρις Κρίστι θα αναμετρηθούν στην Τουσκαλούσα. Ο πρώην πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, το φαβορί για την προεδρία του Ρεπουμπλικανικού κόμματος δεν θα συμμετάσχει και πάλι όπως όλες τις προηγούμενες συζητήσεις.

Η ανακοίνωση της Δευτέρας έρχεται μόλις έξι εβδομάδες πριν ανοίξει η Άιοβα την αυλαία των προκριματικών εκλογών που θα κρίνουν το ρεπουμπλικανικό χρίσμα.

Για να περάσουν στο στάδιο της Τουσκαλούσα, οι υποψήφιοι έπρεπε να πληρούν τα υψηλότερα κριτήρια χορηγών και ψηφοφοριών που είχε ορίσει η Ρεπουμπλικανική Εθνική Επιτροπή.

Έπρεπε να έχουν τουλάχιστον 80.000 μοναδικούς δωρητές, με τουλάχιστον 200 σε 20 πολιτείες ή περιοχές. Έπρεπε επίσης να παίρνουν τουλάχιστον 6% σε δύο προκριματικές εθνικές δημοσκοπήσεις ή σε μία εθνική δημοσκόπηση και σε δύο δημοσκοπήσεις σε ξεχωριστές πολιτείες που θα ψηφίσουν πρώτες στις προκριματικές εκλογές: Αϊόβα, Νιου Χάμσαϊρ, Νότια Καρολίνα ή Νεβάδα.

Παράλληλα, η Ρεπουμπλικανική Εθνική Επιτροπή RNC ζήτησε από τους υποψηφίους να υπογράψουν υπόσχεση δέσμευσης να υποστηρίξουν τον πρόεδρο που θα εκλεγεί στο ρεπουμπλικανικό κόμμα.



Πηγή: skai.gr

