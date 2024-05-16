Νέο χαστούκι στον Ταγίπ Ερντογάν από τις ΗΠΑ. Περισσότερα από 70 μέλη του Κογκρέσου, κάποιοι εξ αυτών σημαντικοί νομοθέτες, υπέγραψαν επιστολή προς τον υπουργό Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν, καλώντας το Στέιτ Ντιπάρτμεντ να ασκήσει πιέσεις στην Τουρκία για δικαιοσύνη και λογοδοσία για την επίθεση του 2017, όταν σωματοφύλακες του Τούρκου προέδρου επιτέθηκαν βάναυσα σε διαδηλωτές κατά τη διάρκεια επίσκεψής του στην Ουάσιγκτον.

Από την επίθεση τραυματίστηκαν πολλοί διαδηλωτές, μερικοί από τους οποίους σοβαρά, έξω από την κατοικία του Τούρκου πρέσβη στο πάρκο Σέρινταν, σε ένα περιστατικό που έπληξε σοβαρά την εικόνα της Άγκυρας στις Ηνωμένες Πολιτείες.



Σύμφωνα με τους νομοθέτες, η Άγκυρα επιχείρησε να αποφύγει τις νομικές κατηγορίες που ασκήθηκαν από δύο ενάγοντες — τον Μουράτ Γιασά, έναν Κούρδο στην καταγωγή και τη Λουσίκ Ουσογιάν, μια γυναίκα Γιαζίντι — με το επιχείρημα ότι απολαμβάνει διπλωματικής ασυλίας στη βάση του Νόμου Πέρι Ασυλίας και Ξένης Κυριαρχίας (FSIA), το Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ στην Περιφέρεια της Κολούμπια έκρινε ότι η ισχύς του νόμου FSIA δεν καλύπτει τη παραβίαση των δικαιωμάτων Αμερικανών σε αμερικανικό έδαφος και δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε αυτή την περίπτωση. Η έφεσή της απορρίφθηκε αφού εξετάστηκε από το Εφετείο της Περιφέρειας της Κολούμπια ενώ απορρίφθηκε κατηγορηματικά από το Ανώτατο Δικαστήριο σύμφωνα με τις απόψεις της κυβέρνησης Μπάιντεν. «Μετά την απόρριψη αυτής της προσφυγής από το Ανώτατο Δικαστήριο, η Τουρκία εγκατέλειψε τη δίκη, αποδεικνύοντας έτσι την πρόθεσή της να αποφύγει κάθε ευθύνη έναντι των εναγόντων», ανέφερε η δικομματική ομάδα βουλευτών.



Η δικομματική επιστολή περιλαμβάνει νομοθέτες με μεγάλο πολιτικό εκτόπισμα, όπως ο Δημοκρατικός του Μέριλαντ, Στένι Χόγιερ, δις ηγέτης της πλειοψηφίας της Βουλής, και 10 μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής.



Οι νομοθέτες υπενθύμισαν επίσης ότι το Κογκρέσο είχε εγκρίνει ομόφωνα ψήφισμα αμέσως μετά τις επιθέσεις και είχε κάνει την κατηγορηματική δήλωση ότι «τέτοιες πράξεις που διαπράττονται από ξένους παράγοντες σε αμερικανικό έδαφος εναντίον Αμερικανών, δεν μπορούν και δεν θα γίνουν ανεκτές - ότι πρέπει να υπάρχουν συνέπειες.»

