Ρωμαίος και Ιουλιέτα: Μια μεγάλη διεθνής συμπαραγωγή Ελλάδας – Τουρκίας στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Το Κρατικό Θέατρο της Τουρκίας σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και τον πολιτιστικό οργανισμό Λυκόφως του Γιώργου Λυκιαρδόπουλου για πρώτη φορά ενώνουν τις δυνάμεις τους για να παρουσιάσουν μια ξεχωριστή ανάγνωση της ερωτικής τραγωδίας «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ με Έλληνες και Τούρκους ηθοποιούς σε σκηνοθεσία Λευτέρη Γιοβανίδη. Το «Ρωμαίος και Ιουλιέτα» αποτελεί την ισχυρότερη ιστορία αγάπης που έχει γραφτεί ποτέ. Οι δυο αντίπαλες οικογένειες, στην παράσταση αυτή γίνονται οι Έλληνες Καπουλέτοι και οι Τούρκοι Μοντέγοι. Σε κάθε οικογένεια τα μέλη της συνομιλούν με τη γλώσσα τους και όποτε συναντιούνται οι δύο αντίπαλες οικογένειες, επικοινωνούν με την μόνη κοινή διεθνή γλώσσα που ξέρουν, τα Αγγλικά.

Παίζουν: Ρούλα Πατεράκη, Καλλιόπη Χάσκα, Alp Ünsal , Eray Eserol, Νίκος Καραθάνος, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Şevki Çepa, Efe Akercan, Σπύρος Μαραγκουδάκης, Νίκος Κωνσταντόπουλος, Δημήτρης Χαραλαμπόπουλος

Παραστάσεις: 16-20 Μαΐου 2024. Πέμπτη έως Κυριακή στις 20:00

Εισιτήρια: €7,50 Φοιτητές, νέοι έως 25 ετών, άνεργοι, ΑμεΑ, 65+ & πολύτεκνοι, €10.00, €15.00, €20.00, €25.00, €30.00, €35.00. Προπώληση: 210 72 82 333, www.megaron.gr

Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Βασ. Σοφίας & Κόκκαλη, Αθήνα. Τηλέφωνο: 210 7282000

Μοιραία κοιμωμένη: Παρουσίαση του νέου δίσκου του Γιώργου Καζαντζή στην Κεντρική Σκηνή του Σταυρού του Νότου

«Η Τέχνη του να μην κάνεις τίποτα και η παράλληλη πεζοπορία»: Έκθεση της Άννας Αμπαριώτου στην Cittorne Gallery – Αθήνα

Την Πέμπτη, 16 Μαΐου 2024, η Cittrone Gallery – Αθήνα παρουσιάζει την καλλιτέχνιδα Άννα Αμπαριώτου σε μια ατομική έκθεση την οποία τιτλοφορεί «Η Τέχνη του να μην κάνεις τίποτα και η παράλληλη πεζοπορία». Την έκθεση επιμελείται ο Κώστας Πράπογλου. Πρόκειται για μια νέα ενότητα από ψηφιακά έργα και κεραμικά γλυπτά. Στην έκθεση αποτυπώνεται η διαδικαστική προσπάθεια της καλλιτέχνιδας να ανακαλύψει και να αποκαλύψει έναν «άλλον», μη προφανή κόσμο. Ο εκτεταμένος τίτλος λειτουργεί ως μέρος της εικαστικής δημιουργίας, καθώς παραπέμπει στην αφετηρία, δηλαδή στην αρχική ιδέα της καλλιτεχνικής αναζήτησης. Η Άννα Αμπαριώτου εξηγεί αναλυτικά τον τίτλο αυτόν. Προσδιορίζει την «Τέχνη του να μην κάνεις τίποτα» ως τον χώρο και τον χρόνο που δίνει κανείς στον εαυτό του να αντιληφθεί, να κατανοήσει και να αξιολογήσει αυτά που έχουν συμβεί και αυτά που συμβαίνουν. Η «Παράλληλη Πεζοπορία» είναι ο χρόνος και ο χώρος που δίνει κανείς στον εαυτό του να ζήσει με την διαύγεια που του προσφέρουν όσα έχει ανακαλύψει.

Εγκαίνια: Πέμπτη, 16 Μαΐου, 2024 | 19:30 – 22:00

Διάρκεια: 16 Μαΐου – 29 Ιουνίου 2024

Ωράρια Λειτουργίας: Τρί, Πέμ, Παρ: 11.00-20.00 και Τετ, Σάβ: 11.00-16.00

Citronne Gallery – Αθήνα , Πατριάρχου Ιωακείμ 19, 10675 Αθήνα | 4ος όροφος. Τηλ: (+30) 210 7235 226

