Σήμερα Πέμπτη στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια, θα σημειωθούν τοπικές βροχές και κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα υπάρχει αραιή συννεφιά παροδικά πιο πυκνή. Οι Άνεμοι Α – ΝΑ στο Ιόνιο 6 με 8 μποφόρ, στο Αιγαίο 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα Βόρεια έως 22 με 23 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 26 με 29 βαθμούς.

Την Παρασκευή αραιή συννεφιά, κατά τόπους πιο πυκνή. Οι Άνεμοι θα πνέουν Ν στο Ιόνιο 5 με 7, στο Αιγαίο 4 με 6, από το απόγευμα θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο, θα αγγίξει στα Δ και Ν τους 32 με 33 βαθμούς.

Το Σάβ/Κυρ αραιή συννεφιά, παροδικά πιο πυκνή. Τοπικές βροχές θα σημειωθούν, το Σάββατο στα Β – ΒΔ και την Κυριακή στα Κ και Β. Η ένταση των ανέμων μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο.

Αττική

Καιρός σήμερα. Αραιή συννεφιά, παροδικά πιο πυκνή, με πιθανότητα βροχής κυρίως στα Δ και Β. Άνεμοι: Α 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 26 βαθμούς.

Θεσ/νίκη

Καιρός σήμερα. Συννεφιά κατά διαστήματα αυξημένη με τοπικές βροχές και πιθανότητα μεμονωμένων καταιγίδων το μεσημέρι - απόγευμα. Σταδιακή βελτίωση το βράδυ. Άνεμοι: Α – ΝΑ 3 με 4 μποφόρ. Θερμοκρασία: έως 21 βαθμούς

