O Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε σήμερα τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν με φόντο τιμητικό άγημα και μπάντα που ανέκρουσε τους εθνικούς ύμνους των δυο χωρών μπροστά στο Παλάτι του Λαού στην αχανή πλατεία Τιενανμέν του Πεκίνου.

Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν θερμή χειραψία, όπως έδειξαν πλάνα που μετέδωσε το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

🇨🇳 Xi Jinping: "My great friend, I welcome you..."



🇷🇺 Putin: "Dear friend..." pic.twitter.com/cogVRlIbuA — COMBATE |🇵🇷 (@upholdreality) May 16, 2024

Στο σκέλος της συνάντησης με τα ΜΜΕ παρόντα, ο κ. Σι διαβεβαίωσε τον κ. Πούτιν πως η χώρα του εννοεί να διατηρήσει «πάντα» σχέση καλής γειτονίας, φιλίας και συνεργασίας βασισμένης στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Τόνισε πως το επίπεδο όπου βρίσκεται η σχέση δεν κατακτήθηκε εύκολα και πρέπει να γίνει προσπάθεια για να διατηρηθεί.

Putin has just come to my country. Look what a grand welcome I have given



I would support more military because France has banned our spy app "TikTok" 😤 Putin can do whatever he wants with Europe pic.twitter.com/rL6PCz599H — Xi jingping (Parody) (@xipingaoc) May 16, 2024

Ο πρόεδρος της Κίνας πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή του είναι διατεθειμένη να ενισχύσει τη σχέση με τη Ρωσία, να συνεργαστεί μαζί της για την ανάπτυξη και την αναζωογόνηση των δυο κρατών, καθώς και την προώθηση της «ειρήνης» και περισσότερης «δικαιοσύνης» σε διεθνές επίπεδο.

Από την πλευρά του, ο κ. Πούτιν εξήρε την «πρακτική συνεργασία» των δυο χωρών, η οποία «δε στρέφεται εναντίον οποιουδήποτε».

🇷🇺🇨🇳PUTIN AND XI IN BEIJING



Putin and Xi, as founding members of what they call the “new economic world order,” known as BRICS, are very friendly these days.



Putin will be in China for 2 days.



pic.twitter.com/ZBH3JW6omc — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 16, 2024

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.