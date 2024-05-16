Λογαριασμός
Θερμή χειραψία Σι Τζιπίνγκ και Πούτιν - Μεγάλη υποδοχή στην Τιεναμέν στο Πεκίνο για τον Ρώσο πρόεδρο - Δείτε βίντεο

Ο Πούτιν εξήρε την «πρακτική συνεργασία» των δυο χωρών, η οποία «δε στρέφεται εναντίον οποιουδήποτε» ενώ ο Κινέζος πρόεδρος είπε ότι η κυβέρνησή του είναι διατεθειμένη να ενισχύσει τη σχέση με τη Ρωσία

Πούτιν, Τζιπίνγκ

O Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ υποδέχθηκε σήμερα τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν με φόντο τιμητικό άγημα και μπάντα που ανέκρουσε τους εθνικούς ύμνους των δυο χωρών μπροστά στο Παλάτι του Λαού στην αχανή πλατεία Τιενανμέν του Πεκίνου.

Οι δύο άνδρες αντάλλαξαν θερμή χειραψία, όπως έδειξαν πλάνα που μετέδωσε το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Στο σκέλος της συνάντησης με τα ΜΜΕ παρόντα, ο κ. Σι διαβεβαίωσε τον κ. Πούτιν πως η χώρα του εννοεί να διατηρήσει «πάντα» σχέση καλής γειτονίας, φιλίας και συνεργασίας βασισμένης στην αμοιβαία εμπιστοσύνη. Τόνισε πως το επίπεδο όπου βρίσκεται η σχέση δεν κατακτήθηκε εύκολα και πρέπει να γίνει προσπάθεια για να διατηρηθεί.

Ο πρόεδρος της Κίνας πρόσθεσε ότι η κυβέρνησή του είναι διατεθειμένη να ενισχύσει τη σχέση με τη Ρωσία, να συνεργαστεί μαζί της για την ανάπτυξη και την αναζωογόνηση των δυο κρατών, καθώς και την προώθηση της «ειρήνης» και περισσότερης «δικαιοσύνης» σε διεθνές επίπεδο.

Από την πλευρά του, ο κ. Πούτιν εξήρε την «πρακτική συνεργασία» των δυο χωρών, η οποία «δε στρέφεται εναντίον οποιουδήποτε».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

