Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας θα πραγματοποιήσει πτήσεις επιτήρησης πάνω από την ανατολική Μεσόγειο, μεταξύ άλλων και στον εναέριο χώρο πάνω από το Ισραήλ και τη Γάζα, επιβεβαίωσε σήμερα η βρετανική κυβέρνηση.

Το αεροσκάφος δεν θα φέρει οπλισμό, δεν θα έχει μάχιμο ρόλο και αποκλειστική αποστολή του θα είναι να εντοπίσει ομήρους, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι θα διαβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διάσωση ομήρων, μόνο πληροφορίες αναφορικά με τη διάσωση ομήρων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

