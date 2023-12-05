Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας θα πραγματοποιήσει πτήσεις επιτήρησης πάνω από την ανατολική Μεσόγειο, μεταξύ άλλων και στον εναέριο χώρο πάνω από το Ισραήλ και τη Γάζα, επιβεβαίωσε σήμερα η βρετανική κυβέρνηση.
Το αεροσκάφος δεν θα φέρει οπλισμό, δεν θα έχει μάχιμο ρόλο και αποκλειστική αποστολή του θα είναι να εντοπίσει ομήρους, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.
Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι θα διαβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διάσωση ομήρων, μόνο πληροφορίες αναφορικά με τη διάσωση ομήρων.
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.