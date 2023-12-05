Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Βρετανικό στρατιωτικό αεροπλάνο θα πετάξει πάνω τη Γάζα

Αποκλειστική αποστολή του θα είναι να εντοπίσει ομήρους, ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Γαζα

Το βρετανικό υπουργείο Άμυνας θα πραγματοποιήσει πτήσεις επιτήρησης πάνω από την ανατολική Μεσόγειο, μεταξύ άλλων και στον εναέριο χώρο πάνω από το Ισραήλ και τη Γάζα, επιβεβαίωσε σήμερα η βρετανική κυβέρνηση.

Το αεροσκάφος δεν θα φέρει οπλισμό, δεν θα έχει μάχιμο ρόλο και αποκλειστική αποστολή του θα είναι να εντοπίσει ομήρους, ανακοίνωσε η κυβέρνηση.

Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι θα διαβιβάζονται στις αρμόδιες αρχές που είναι υπεύθυνες για τη διάσωση ομήρων, μόνο πληροφορίες αναφορικά με τη διάσωση ομήρων. 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Μεσανατολικό Λωρίδα της Γάζας Ισραήλ Βρετανία
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
8 0 Bookmark