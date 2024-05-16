Σαν σήμερα: 16 Μαΐου 1929 - Τα πρώτα βραβεία Όσκαρ είναι γεγονός

1916 ΜΥΣΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Υπογράφεται η μυστική συμφωνία Σάικς - Πικό, που ρυθμίζει τις σφαίρες επιρροής μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας στη Μέση Ανατολή. Προβλέπει ότι η Μ. Βρετανία δεν θα αρχίσει διαπραγματεύσεις για την παραχώρηση της Κύπρου χωρίς την έγκριση της Γαλλίας.

1929 ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΣΚΑΡ

Λαμβάνει χώρα στο Χόλιγουντ η πρώτη απονομή των βραβείων Όσκαρ.

1948 ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΠΟΛΚ

Ο βαρκάρης Λάμπρος Αντώναρος βρίσκει να επιπλέει στον θαλάσσιο χώρο της Θεσσαλονίκης το πτώμα του Αμερικανού δημοσιογράφου, Τζορτζ Πολκ, απεσταλμένου του CBS για την κάλυψη του εμφυλίου. Γρήγορα διαπιστώνεται ότι πρόκειται για δολοφονία. Η αστυνομία επιρρίπτει την ευθύνη στο ΚΚΕ, το οποίο υποστηρίζει ότι ο Πολκ δολοφονήθηκε από την Ασφάλεια.

1966 «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ»

Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας εκδίδει την «Αγγελία της 16ης Μαΐου», με την οποία ξεκινά η «Πολιτιστική Επανάσταση».



Πηγή: skai.gr

