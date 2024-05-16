Λογαριασμός
Σαν σήμερα: 16 Μαΐου 1929 - Τα πρώτα βραβεία Όσκαρ είναι γεγονός

Εκατομμύρια άνθρωποι καθηλώνονται κάθε χρόνο μπροστά στους τηλεοπτικούς δέκτες τους, για να παρακολουθήσουν την τελετή απονομής των διάσημων Βραβείων Όσκαρ 

  • 1916  ΜΥΣΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

Υπογράφεται η μυστική συμφωνία Σάικς - Πικό, που ρυθμίζει τις σφαίρες επιρροής μεταξύ Μεγάλης Βρετανίας και Γαλλίας στη Μέση Ανατολή. Προβλέπει ότι η Μ. Βρετανία δεν θα αρχίσει διαπραγματεύσεις για την παραχώρηση της Κύπρου χωρίς την έγκριση της Γαλλίας.

  • 1929  ΒΡΑΒΕΙΑ ΟΣΚΑΡ

Λαμβάνει χώρα στο Χόλιγουντ η πρώτη απονομή των βραβείων Όσκαρ.

  • 1948  ΔΟΛΟΦΟΝΙΑ ΠΟΛΚ

Ο βαρκάρης Λάμπρος Αντώναρος βρίσκει να επιπλέει στον θαλάσσιο χώρο της Θεσσαλονίκης το πτώμα του Αμερικανού δημοσιογράφου, Τζορτζ Πολκ, απεσταλμένου του CBS για την κάλυψη του εμφυλίου. Γρήγορα διαπιστώνεται ότι πρόκειται για δολοφονία. Η αστυνομία επιρρίπτει την ευθύνη στο ΚΚΕ, το οποίο υποστηρίζει ότι ο Πολκ δολοφονήθηκε από την Ασφάλεια.

  • 1966 «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ»

Το Κομμουνιστικό Κόμμα της Κίνας εκδίδει την «Αγγελία της 16ης Μαΐου», με την οποία ξεκινά η «Πολιτιστική Επανάσταση». 
 

