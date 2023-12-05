Συνολικά 80 Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί από την έναρξη της επίθεσης που εξαπέλυσε ο ισραηλινός στρατός στη Λωρίδα της Γάζας με στόχο να «εξαλείψει τη Χαμάς», ανέφερε σήμερα Τρίτη στο Γαλλικό Πρακτορείο η υπηρεσία Τύπου του ισραηλινού στρατού.

Μετά από τρεις εβδομάδες σφοδρών βομβαρδισμών, το Ισραήλ εξαπέλυσε χερσαία επίθεση στον παλαιστινιακό θύλακα στις 27 Οκτωβρίου, ως απάντηση στην επίθεση της 7ης Οκτωβρίου της Χαμάς στο νότιο Ισραήλ, η οποία άφησε πίσω του 1.200 νεκρούς, κυρίως αμάχους, σύμφωνα με τις ισραηλινές αρχές.

Όπως αναφέρεται, οι ισραηλινές δυνάμεις πολεμούν στην καρδιά της Χαν Γιουνίς στις πιο σκληρές μάχες από τότε που ξεκίνησε η χερσαία επιχείρηση.

Εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης δήλωσε ότι αναμένει «δύσκολες» μάχες στην τελική φάση της επίθεσης των IDF στη Γάζα.

Οι ισραηλινές επιχειρήσεις στη Λωρίδα της Γάζας έχουν αφήσει σχεδόν 16.000 νεκρούς, κατά πλειοψηφία αμάχους, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς.

Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

