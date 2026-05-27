Νέες απειλές κατά του Ιράν εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump). Οι ΗΠΑ είτε θα καταλήξουν σε συμφωνία, είτε «θα τελειώσουν τη δουλειά» ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Η συμφωνία πρέπει να είναι τέλεια... Το Στενό του Ορμούζ θα πρέπει να ανοίξει άμεσα... Υπάρχει κατανόηση τώρα με το Ιράν».

Λίγο μετά ωστόσο, ανέφερε: «δεν είμαι σίγουρος ότι αν πρέπει να καταλήξουμε σε συμφωνία με το Ιράν εάν τα κράτη του Κόλπου δεν προσχωρήσουν στις Συμφωνίες του Αβραάμ».

Επισήμανε ότι θέλει η Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ, το Κατάρ και οι άλλοι να συμμετάσχουν στις Συμφωνίες του Αβραάμ. «Μας το οφείλουν» υπογράμμισε.

«Το Στενό του Ορμούζ θα είναι ανοιχτό σε όλους, κανείς δεν θα το ελέγχει... Το Ομάν θα πρέπει να συμπεριφέρεται σωστά όπως οποιοσδήποτε άλλος» ξεκαθάρισε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, απαντώντας στα σενάρια περί συνδιαχείρισης Ιράν-Ομάν. Στη σωστή, στιγμή πρόσθεσε, θα απελευθερώσουμε τα πλοία από το στενό.

Το Ιράν θέλει να κάνει μια συμφωνία, αλλά οι ΗΠΑ δεν είναι ικανοποιημένες, διεμήνυσε ο Τραμπ λίγο πριν τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου.

«Μέχρι στιγμής, δεν έχουν φτάσει εκεί (που θέλουμε). Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, αλλά θα είμαστε», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους. «Ή αυτό ή θα πρέπει να τελειώσουμε τη δουλειά».

«Θέλουν απλώς να κάνουν μια συμφωνία», υποστήριξε. «Δεν νομίζω ότι έχουν άλλη επιλογή».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ ισχυρίστηκε ότι «...ότι η Τεχεράνη πίστευε πως θα με ανάγκαζε να υποχωρήσω με καθυστερήσεις...»

«Δεν χρειαζόμαστε πετρέλαιο. Δεν χρειαζόμαστε τα στενά. Δεν χρειαζόμαστε τίποτα» επέμεινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, παρά την αύξηση της τιμής της βενζίνης.

«Δεν αισθάνομαι άνετα με τη Ρωσία ή την Κίνα να παίρνουν το ιρανικό απόθεμα με το ουράνιο υψηλού εμπλουτισμού».



«Δεν μιλάμε για καμία χαλάρωση των κυρώσεων ή για παροχή χρημάτων. Έχουμε τον έλεγχο των χρημάτων που ισχυρίζονται ότι είναι δικά τους. Θα διατηρήσουμε τον έλεγχο αυτών των χρημάτων».



«Όταν συμπεριφέρονται σωστά και κάνουν το σωστό, θα τους δώσουμε τα χρήματά τους» δεσμεύτηκε ο Τραμπ. «Άλλοι πόλεμοι κράτησαν περισσότερο. Της Κορέας 8 χρόνια, του Βιετνάμ 19... Εμάς λίγους μήνες».

Ο Τραμπ είπε ότι έδωσε στο Ιράν μια ευκαιρία κατόπιν αιτήματος «κάποιου που σεβόμαστε ιδιαίτερα από το Πακιστάν, του Στρατάρχη (Ασίμ Μουνίρ)».

«Έχουμε αλλαγή καθεστώτος - ένα καθεστώς έχει φύγει, ένα άλλο καθεστώς έχει φύγει, έχουμε να κάνουμε με ένα τρίτο», είπε.

Για τον υπουργό Πολέμου Πιτ Χέγκσεθ σχολίασε γελώντας «τι να πω, λατρεύει τον πόλεμο».

Σημειώνεται ότι λίγο πριν τη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ο Ντόναλντ Τραμπ έκανε λάθος και είπε ότι «χάθηκε όλη η ηγεσία της Βενεζούελας» αντί για του Ιράν.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε νωρίτερα ότι η Ουάσινγκτον δεν προτίθεται να προσφέρει άρση κυρώσεων στο Ιράν με αντάλλαγμα την παράδοση υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, την ώρα που Ουάσινγκτον και Τεχεράνη επιχειρούν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης που συγκλονίζει τη Μέση Ανατολή τους τελευταίους τρεις μήνες.

«Όχι, όχι, καθόλου. Καμία άρση κυρώσεων, όχι», δήλωσε ο Τραμπ στο PBS News σε σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία, όταν ρωτήθηκε αν η υπό διαπραγμάτευση συμφωνία προβλέπει ότι το Ιράν θα παραδώσει το υψηλά εμπλουτισμένο ουράνιό του με αντάλλαγμα ελάφρυνση κυρώσεων.

Πηγή: skai.gr

