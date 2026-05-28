Ρεκόρ ζέστης για μήνα Μάιο με 40,3 βαθμούς Κελσίου στην Πορτογαλία

Η Πορτογαλία σημείωσε ένα νέο ρεκόρ ζέστης για μήνα Μάιο, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 40,3 βαθμούς Κελσίου, η οποία καταγράφηκε χθες Τετάρτη στη Μόρα, στο κεντρικό τμήμα της χώρας, ανακοίνωσε σήμερα η πορτογαλική μετεωρολογική υπηρεσία διευκρινίζοντας πως το προηγούμενο ρεκόρ των 40 βαθμών Κελσίου ήταν τον Μάιο του 2001.

Η χώρα της ιβηρικής χερσονήσου πλήττεται επίσης από ένα κύμα πρώιμης ζέστης, με το οποίο βρίσκεται αντιμέτωπο ένα μεγάλο τμήμα της Ευρώπης, όπου θερμοκρασίες αυξημένες σε μη φυσιολογικά επίπεδα παρατηρούνται από τις αρχές της εβδομάδας, ιδίως στη Γαλλία, στο Ηνωμένο Βασίλειο και την Ιταλία.

Σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία της Πορτογαλίας, η χώρα αντιμετωπίζει από την 20η Μαΐου κύμα καύσωνα, το οποίο υπάρχει «πολύ μεγάλη πιθανότητα» να συνεχιστεί έως τις αρχές Ιουνίου.

«Το τωρινό κύμα ζέστης θα μπορούσε να είναι εκείνο με τη μεγαλύτερη διάρκεια (…) και τη μεγαλύτερη ένταση για τον μήνα Μάιο», προειδοποίησε σε ένα δελτίο Τύπου το πορτογαλικό Ινστιτούτο Θάλασσας και Ατμόσφαιρας (IPMA).

Το μεγαλύτερο μέρος της πορτογαλικής επικράτειας τέθηκε σε «κίτρινο συναγερμό» χθες και σήμερα λόγω αυτού του επεισοδίου επίμονης ζέστης, το οποίο είχε ως αποτέλεσμα να αυξηθούν οι εισαγωγές στα νοσοκομεία, σύμφωνα με την υπουργό Υγείας Άνα Πάουλα Μάρτινς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

