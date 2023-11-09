Στο τέλος της έφτασε μετά από 118 ημέρες μια από τις μεγαλύτερες απεργίες στην ιστορία του Χόλιγουντ αφότου η SAG-AFTRA, η ένωση που εκπροσωπεί δεκάδες χιλιάδες ηθοποιούς, κατέληξε σε μια «δοκιμαστική συμφωνία» με τους υπεύθυνους των στούντιο του Χόλιγουντ την Τετάρτη.

Το συνδικάτο το οποίο εκπροσωπεί περίπου 160.000 μέλη του κλάδου και απεργεί από τις 14 Ιουλίου προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση στις παραγωγές του Χόλιγουντ, ανακοίνωσε ότι η μεγαλύτερη απεργία στην ιστορία του θα λήξει στις 12.01 π.μ. τοπική ώρα την Πέμπτη μετά από «ομόφωνη ψηφοφορία».

Η συμφωνία έρχεται αφότου η διαπραγματευτική επιτροπή της ένωσης πέρασε μέρες συζητώντας διάφορα θέματα που έκρινε «ουσιώδη», συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης.

Ακολούθησε μια «τελευταία, καλύτερη και τελική» προσφορά κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων από τη Συμμαχία Παραγωγών Κινηματογράφου και Τηλεόρασης (AMPTP) - την ομάδα που εκπροσωπεί στούντιο, υπηρεσίες ροής και παραγωγούς

Η δοκιμαστική συμφωνία θα πάει στο εθνικό συμβούλιο του Sag-Aftra την Παρασκευή «για επανεξέταση», ανακοίνωσε η ένωση.

Ωστόσο, μια δήλωση της ένωσης ανέφερε ότι πέτυχε μια «εξαιρετική» συμφωνία σε μια σύμβαση «αξίας άνω του ενός δισεκατομμυρίου δολαρίων», συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από την απειλή της τεχνητής νοημοσύνης και «πρωτοφανών διατάξεων για συναίνεση και αποζημίωση».

Συνέχισε: «Καταλήξαμε σε ένα συμβόλαιο που θα επιτρέψει στα μέλη του Sag-Aftra από κάθε κατηγορία να χτίσουν βιώσιμες σταδιοδρομίες. Πολλές χιλιάδες καλλιτέχνες τώρα και στο μέλλον θα ωφεληθούν από αυτή τη δουλειά».

Το Χόλιγουντ βρίσκεται σε αδιέξοδο εδώ και μήνες μετά τις απεργίες τόσο των ηθοποιών όσο και των συγγραφέων.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, το Writers Guild of America (WGA), το οποίο εκπροσωπεί περισσότερα από 11.000 μέλη, συμφώνησε σε μια συμφωνία με τα αφεντικά των στούντιο.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.