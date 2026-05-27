Οι συμβολισμοί του Τσίπρα και η επιλογή της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ)

Του Αντώνη Αντζολέτου

Στο τέρμα της οδού Ηρακλειδών πρωταγωνίστησε η δύναμη της εικόνας και λιγότερο τα μηνύματα της ιδρυτικής διακήρυξης του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Με σαφή αριστερό προσανατολισμό ο πρώην πρωθυπουργός έδειξε, όχι μόνο πως επιθυμεί να στριμώξει το ΠΑΣΟΚ, αλλά ταυτόχρονα να μη «χαρίσει» την έννοια του πατριωτισμού στη δεξιά παράταξη. Με τη λέξη πατριωτισμός «φλέρταρε», άλλωστε από την πρώτη κιόλας παρουσίαση της Ιθάκης.

Στηρίζοντας περισσότερο την εκδήλωση της ίδρυσης του κόμματος του στην «έκπληξη» του ονόματος και λιγότερο σε προγραμματικές θέσεις, ο Αλέξης Τσίπρας από το Θησείο επιχείρησε να αναδείξει το συνδετικό δεσμό ιστορικών σταθμών της Αριστεράς με το νέο του κόμμα, ΕΛΑΣ. Το ΕΑΜ, η ΕΔΑ, το ΠΑΣΟΚ, αλλά κυρίως η αναφορά στον ΣΥΡΙΖΑ ήταν μια «βουτιά» στο δικό του «παρελθόν» καλώντας πίσω τους απογοητευμένους ψηφοφόρους του.

Ο κόσμος που βρέθηκε στο Θησείο περίμενε με μεγάλο ενθουσιασμό μέχρι την τελευταία στιγμή να γίνουν τα αποκαλυπτήρια του ονόματος. Και σε αυτό επένδυσε ο πρώην πρωθυπουργός αφήνοντας το κυβερνητικό πρόγραμμα για τις περιοδείες που ετοιμάζει. Τις βασικές αρχές της ιδρυτικής διακήρυξης, άλλωστε, την οποία σήκωσε ψηλά στον κόσμο όπως ο Ανδρέας Παπανδρέου το 1974, τις είχε διατυπώσει και στις παρουσιάσεις του βιβλίου στην Αθήνα και στην περιφέρεια. Και το μικρό κοριτσάκι που του παρέδωσε το όνομα του κόμματος είχε σαφείς αναφορές στο ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ παραπέμποντας στη μικρή Αννούλα του 1985. Η Ήρα του 2026 θα αποτελέσει σημείο αναφορά για το νέο πολιτικό ξεκίνημα του πρώην πρωθυπουργού.

Παλμός υπήρχε με τους επιτελείς της Αμαλίας να εμφανίζονται ευχαριστημένοι. Όσοι ήταν πιο μακριά από τη στρογγυλή σκηνή παραπονέθηκαν πως δεν ακούν. Από τις 7 το απόγευμα και μετά ο μπροστά χώρος είχε κατακλυστεί και ο ένας ρωτούσε τον άλλον αν γνωρίζουν το «μεγάλο μυστικό», το όνομα. Στην Αμαλίας κατάφεραν κάτι πρωτοφανές. Να μη διαρρεύσει τίποτα. Ακόμα και οι δυο παρουσιαστές της εκδήλωσης, ο Αιμίλιος Χειλάκης και η Μαριάννα Τουμουσάτου αιφνιδίασαν όταν ξεκίνησαν να απευθύνονται στον κόσμο και να καλούν τον Αλέξη Τσίπρα να ανέβει στο βήμα. Δεν είχε γίνει γνωστό ούτε το τελετουργικό.

ΕΛΑΣ

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που διέρρευσαν αργά χθες το βράδυ, το όνομα ήταν επιλογή του Αλέξη Τσίπρα και φέρεται να είχε «κλειδώσει» εδώ και πάρα πολλές ημέρες. Το είχε πει, προκειμένου να λάβει αντιδράσεις και εντυπώσεις, μόνο σε λίγους συνεργάτες του. Ακόμα και το Σάββατο σε συνάντηση που πραγματοποιήθηκε στα νέα γραφεία στη Φιλελλήνων με στελέχη που βρέθηκαν εκεί να υπογράψουν τη διακήρυξη δεν έγινε καμία αναφορά στο όνομα.

Ο στόχος του Αλέξη Τσίπρα παραμένει ένας: Η σύγκλιση των τριών ιστορικών ρευμάτων του προοδευτικού χώρου: της Ριζοσπαστικής Αριστεράς, της Σοσιαλδημοκρατίας, και της Πολιτικής Οικολογίας, όπως το περιέγραφε και το μανιφέστο του Γιώργου Σιακαντάρη. Για αυτό, άλλωστε χρησιμοποιήθηκε η λέξη «συμπαράταξη» προκειμένου να αναδειχθεί το πολιτικό εύρος του εγχειρήματος και η σύνθεση διαφορετικών ιδεολογικών ρευμάτων.

Το μπλε και το κόκκινο χρώμα, το «πάντρεμα» της πατρίδας με την αριστερά αποτυπώνεται κυρίως στο σήμα του ονόματος. Τρία από τα τέσσερα γράμματα (ΕΛληνική Συμπαράταξη) είναι με μπλε χρώμα, όμως ιδιαίτερη προσοχή έχει δοθεί γραφιστικά στο γράμμα «Α», το οποίο ξεχωρίζει με το έντονο κόκκινο. Με αυτόν τον τρόπο το ριζοσπαστικό στοιχείο επιχειρείται να αναδειχθεί περισσότερο σε σχέση με τα άλλα γράμματα που απευθύνονται σε περισσότερο συντηρητικά ή κεντρώα κοινά. Πάντα το όνομα ενός κόμματος αποτελεί «μαγνήτη» και βασικό θέμα συζήτησης. Αυτό το κατάφερε ο Αλέξης Τσίπρας χθες το βράδυ.

Δεν έλειψαν και τα καρφιά από τους δυο παρουσιαστές για το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού που παρουσιάστηκε στις 21 του μήνα στη Θεσσαλονίκη. «Να βγάλουμε περιστέρια; να κάνουμε και βίντεο;», αναρωτήθηκαν οι δυο ηθοποιοί με την κ.Τουμασάτου να σχολιάζει ότι δεν είναι influencer.

Ποιοι ήταν εκεί

Όπως αναμενόταν δεν βρέθηκαν στο Θησείο εν ενεργεία βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Οι ανεξάρτητοι, όμως Αθηνά Λινού, Γιάννης Σαρακιώτης και Φερχάτ Οζγκιούρ έδωσαν το παρών.

Στο Θησείο βρέθηκαν ακόμη ο Διονύσης Τεμπονέρας, που παραιτήθηκε πρόσφατα από τον ΣΥΡΙΖΑ και ο Νίκος Μπίστης που έφυγε από τη Νέα Αριστερά λίγο μετά το συνέδριο του κόμματος. Από πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ ο τηλεοπτικός φακός απαθανάτισε τους Μάριο Κάτση, Ελένη Αυλωνίτου, Γιάννη Μπαλάφα, Χρήστο Σιμορέλη, Μενέλαο Μαλτέζο, Θέμη Μουμουλίδη. Παρούσα επίσης ήταν η πρώην εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, Δώρα Αυγέρη και βέβαια η αδελφή του, Ζανέτ Τσίπρα. Ανάμεσα στο πλήθος ήταν ο ηθοποιός Μάριος Αθανασίου.

Στο ξεκίνημα της ομιλίας του ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε «πως δεν γίνεται να παρακολουθούμε αμέτοχοι μια κοινωνία να ασφυκτιά και μια πατρίδα να χάνει διαρκώς κύρος. Σήμερα, λοιπόν κάνουμε το πρώτο βήμα. Για να αποκτήσει ξανά φωνή η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία. Για να επιστρέψει η πολιτική στους ανθρώπους που εργάζονται δημιουργούν και αγωνίζονται. Σήμερα αποχαιρετούμε την απογοήτευση». Συμπλήρωσε μάλιστα πως «γεννιέται μια πολιτική δύναμη όχι μόνο για την πολιτική αλλαγή, αλλά για την αλλαγή πολιτικής».

Ο πρώην πρωθυπουργός επιχείρησε στην ομιλία του να απευθυνθεί στο κόσμο που εδώ και καιρό έχει μείνει μακριά από τα κοινά και τα πολιτικά κόμματα δηλώνοντας πως μπαίνει τέλος στην αδράνεια και στην αποχή. Για αυτό άλλωστε και ειδικό μέρος της ομιλίας του αφιερώθηκε στην εργασία, στη στέγη, στην ανασφάλεια, στους χαμηλούς μισθούς σε σχέση με το ακριβό κόστος ζωής, στο παραγωγικό μοντέλο που πρέπει να αλλάξει και στο ευρωπαϊκό κεκτημένο που χάνεται.

Σκληρή κριτική άσκησε στη Νέα Δημοκρατία τονίζοντας πως μεταξύ άλλων πως η διαφθορά διαβρώνει όλα τα πεδία άσκησης της εξουσίας και στη συνέχεια στο ΠΑΣΟΚ μιλώντας για δυο χρεωμένα κόμματα άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Δείχνοντας με αυτόν τον τρόπο πως ο αγώνας που θα δώσει θα είναι διμέτωπος το επόμενο διάστημα, ειδικά για την κατοχύρωση της δεύτερης θέσης και τη ηγεμονία της κεντροαριστεράς.

Ο Αλέξης Τσίπρας δεσμεύτηκε πάνω σε επτά άξονες:

Ζωή με Αξιοπρέπεια Ισχυρή Δημοκρατία χωρίς ασυλίες για διαφάνεια και έλεγχο σε κάθε επίπεδο της εξουσίας και του δημόσιου χρήματος. Για μια ισχυρή Οικονομία Δίκαιης Ανάπτυξης και Αξιοπρέπειας. Για αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου. Για Κοινωνικό Κράτος Δικαιωμάτων απέναντι στη κερδοσκοπία. Για να γίνουν ξανά δικαίωμα για όλους και όχι προνόμια για λίγους η υγεία, η παιδεία κ.α. Για προστασία και ασφάλεια απέναντι στις κρίσεις την ενεργειακή ανασφάλεια και τις ακραίες συνέπειες της κλιματικής αλλαγής. Για Ψηφιακή Δημοκρατία και Κυριαρχία. Για Εθνικές τεχνολογικές υποδομές με ρήτρες κυριαρχίας. Για Νέα Εθνική Πυξίδα με επιστροφή στην πολυδιάστατη και ενεργητική εξωτερική πολιτική.

Πηγή: skai.gr

