Τρομερή η Μαρία Σάκκαρη στο Παρίσι. Η Ελληνίδα τενίστρια (ν. 49), παρά το ότι βρέθηκε να χάνει 0-1 στα σετ και 0-3 στα γκέιμς του δεύτερου σετ από την Αμερικανίδα Κλερ Λιου (ν. 182), έκανε μία σπάνια ανατροπή και πανηγύρισε την πρόκριση στον τρίτο γύρο της κορυφαίας διοργάνωσης στο χώμα, του Roland Garros.

Είναι χαρακτηριστικό πως μετά το 0-3 στο δεύτερο σετ, πήρε τα επόμενα 12 από τα 15 που έγιναν, για να πανηγυρίσει μία μεγάλη νίκη με 2-1 {6-7 (7), 6-3, 6-3} και ενώ όλα έδειχναν χαμένα.

Στον τρίτο γύρο της διοργάνωσης θα αντιμετωπίσει την Πολωνή Μάγια Τσουαλίνσκα (ν.114), η οποία έκανε την έκπληξη και άφησε εκτός διοργάνωσης την Ελίς Μέρτενς. Η Σάκκαρη δείχνει σε καλή κατάσταση και αν παίξει σύμφωνα με τις δυνατότητες μπορεί να περάσει στην επόμενη φάση, σε μία διοργάνωση με πολλές εκπλήξεις φέτος σε άνδρες και γυναίκες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.