Με ρυθμούς, που ξεπερνούν σχεδόν κάθε άλλη αγορά παγκοσμίως, κινείται πλέον η Κίνα στην αγορά της τεχνητής νοημοσύνης, διευρύνοντας συνεχώς την απόσταση από τον διεθνή ανταγωνισμό και μετατρέποντας το AI σε βασικό μοχλό της οικονομικής και βιομηχανικής της στρατηγικής. Τα νέα στοιχεία της IDC δείχνουν ότι η παγκόσμια αγορά enterprise AI εισέρχεται σε μια νέα «υπερκυκλική» φάση ανάπτυξης, με τις δαπάνες να αναμένεται να φθάσουν τα $2,1 τρισ. έως το 2029, την ώρα που η Κίνα αναδεικνύεται, ήδη, σε μία από τις πιο επιθετικά αναπτυσσόμενες αγορές παγκοσμίως.

Η Κίνα μετατρέπεται στη μεγάλη δύναμη του AI supercycle, με εκρηκτική ανάπτυξη σε ρομποτική, βιομηχανικό AI και Model-as-a-Service

Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών, τη στιγμή που η παγκόσμια βιομηχανία AI περνά πλέον από τη φάση της κατασκευής υποδομών στη φάση της μαζικής επιχειρησιακής αξιοποίησης της τεχνητής νοημοσύνης, η Κίνα δεν παρακολουθεί απλώς τις εξελίξεις, αλλά επιχειρεί να τις καθορίσει. Η IDC εκτιμά ότι οι παγκόσμιες δαπάνες επιχειρήσεων για AI θα φθάσουν τα $940 δισ. το 2026 και θα εκτιναχθούν στα $2,1 τρισ. έως το 2029.

Η δεύτερη φάση αυτού του «AI supercycle», όπως τη χαρακτηρίζει η IDC, δεν αφορά πλέον μόνο υπολογιστική ισχύ, μεγάλα γλωσσικά μοντέλα και data centers, αλλά περνά σε εφαρμογές enterprise AI, intelligent services και Agentic AI σε μαζική κλίμακα. Η Κίνα εμφανίζεται να προηγείται ιδιαίτερα στον τομέα της embodied intelligence και της ρομποτικής.

Σύμφωνα με τις προβλέψεις της IDC, οι δαπάνες για embodied intelligence στην κινεζική αγορά θα εκτιναχθούν από $1,4 δισ. σήμερα στα $77 δισ. μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια, καταγράφοντας ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 94%. Η χώρα βρίσκεται, ήδη, σε τροχιά να εξελιχθεί στη μεγαλύτερη αγορά ρομποτικής στον κόσμο έως το 2029.

Τα κινέζικα μοντέλα ΑΙ

Ταυτόχρονα, εκρηκτική είναι η ανάπτυξη και στην αγορά MaaS (Model-as-a-Service). Η IDC προβλέπει ότι η κινεζική αγορά υπηρεσιών μοντέλων AI θα αναπτύσσεται με ρυθμό 1.154,9% την περίοδο 2024-2030, ενώ μόνο το 2026 αναμένεται να καταγραφούν 40.000 τρισ. Token calls. Τα έσοδα της αγοράς εκτιμάται ότι θα φθάσουν τα 18,6 δισ. RMB. Ήδη, πάνω από το 60% των κορυφαίων κινεζικών επιχειρήσεων έχει ενσωματώσει generative AI σε βασικές επιχειρησιακές λειτουργίες.

Η IDC επισημαίνει ότι το Token μετατρέπεται πλέον στη βασική μονάδα μέτρησης τόσο του κόστους, όσο και της αξίας στο enterprise AI. Όπως αναφέρουν οι αναλυτές της, η αγορά μετακινείται από τη φάση της «παραγωγής» AI στη φάση της «εκτέλεσης», όπου το κρίσιμο ζητούμενο δεν είναι μόνο η υπολογιστική ισχύς, αλλά το πόσο αποδοτικά και οικονομικά μια επιχείρηση μπορεί να αξιοποιήσει την τεχνητή νοημοσύνη σε πραγματικές εφαρμογές.

Σε αυτό το νέο περιβάλλον, αλλάζει ακόμη και ο τρόπος αξιολόγησης των AI υποδομών. Η IDC εκτιμά ότι ο παραδοσιακός δείκτης FLOPS χάνει σταδιακά τη σημασία του και αντικαθίσταται από το «Tokens per watt», δηλαδή το πόσο αποδοτικά ένα σύστημα παράγει χρήσιμο AI αποτέλεσμα ανά μονάδα ενέργειας. Μέχρι το 2027, πάνω από το 70% της ζήτησης για intelligent computing θα αφορά inference workloads, ενώ οι edge υποδομές θα αναπτύσσονται ταχύτερα από τα παραδοσιακά data centers.

Η IDC εκτιμά προβλέπει ότι η παγκόσμια αγορά accelerated computing servers θα ξεπεράσει το $1 τρισ. έως το 2029, καταγράφοντας ετήσια ανάπτυξη άνω του 30%. Ιδιαίτερο βάρος αποκτά και το νέο 15ο Πενταετές Σχέδιο της Κίνας, που ξεκίνησε το 2026 και το οποίο δίνει έμφαση σε τρεις βασικούς άξονες: δημιουργία νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, ψηφιακή κυριαρχία και αναδιάρθρωση των παγκόσμιων τεχνολογικών δυνατοτήτων. Σύμφωνα με την IDC, η στρατηγική των κινεζικών επιχειρήσεων μετατοπίζεται πλέον από την απλή εξαγωγή προϊόντων στην εξαγωγή τεχνολογικών δυνατοτήτων, πλατφορμών και οικοσυστημάτων AI.

Έξυπνες συσκευές

Παράλληλα, αλλάζει και η αγορά των έξυπνων συσκευών. Η IDC προβλέπει ότι μέσα στο 2026 θα διατεθούν στην Κίνα περίπου 900 εκατ. smart devices. Ωστόσο, το βασικό στοιχείο διαφοροποίησης δεν θα είναι πλέον τα τεχνικά χαρακτηριστικά του hardware, αλλά οι «έξυπνες» εμπειρίες χρήσης και οι δυνατότητες των οικοσυστημάτων AI.

Όπως σημειώνει η IDC, η νέα εποχή των AI-native συσκευών δεν αποτελεί απλώς έναν ακόμη κύκλο αναβάθμισης προϊόντων, αλλά μια συνολική ανακατανομή αξίας στην παγκόσμια ψηφιακή οικονομία - και η Κίνα δείχνει αποφασισμένη να βρίσκεται στην πρώτη γραμμή αυτής της μετάβασης.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.