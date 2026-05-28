Ένας πρώην κυβερνητικός αξιωματούχος των ΗΠΑ συνελήφθη αφού ερευνητές του FBI εντόπισαν εκατοντάδες ράβδους χρυσού αξίας άνω των 40 εκατομμυρίων δολαρίων στο σπίτι του στη Βιρτζίνια.

Ο Ντέιβιντ Ρας (David Rush) υπέβαλε αρκετά αιτήματα προς την κυβέρνηση των ΗΠΑ για να λάβει τις ράβδους για «έξοδα που σχετίζονται με την εργασία του» κατά τη διάρκεια του περασμένου έτους, σύμφωνα με δικαστικά έγγραφα. Κατηγορείται για ποινική κλοπή δημόσιου χρήματος σε μήνυση που κατατέθηκε την περασμένη εβδομάδα.

Σύμφωνα με τους New York Times, ο Ρας κατείχε ανώτερη θέση στη CIA μέχρι πρόσφατα.

Συνελήφθη και κρατείται μέχρι την ακρόασή του αυτή την εβδομάδα. Ο δικηγόρος του αρνήθηκε να σχολιάσει.

Οι πράκτορες ανακάλυψαν επίσης περίπου 2 εκατομμύρια δολάρια στο σπίτι του Ρας, μαζί με 35 πολυτελή ρολόγια, πολλά από τα οποία ήταν Rolex.

«Έξοδα που σχετίζονται με εργασία»

Ο Ρας, ο οποίος φαίνεται να είχε πρόσβαση σε άκρως απόρρητες πληροφορίες, κατηγορείται επίσης ότι είπε ψέματα για την εκπαίδευσή του και τη στρατιωτική του θητεία όταν υπέβαλε αίτηση για την κυβερνητική του θέση, καθώς και ότι έλαβε με δόλιο τρόπο στρατιωτική άδεια με αποδοχές χιλιάδων δολαρίων.

Ο Ρας είναι πρώην ανώτερο στέλεχος σε κυβερνητική υπηρεσία των ΗΠΑ στη Βιρτζίνια, αναφέρουν τα δικαστικά έγγραφα.

Όταν ρωτήθηκε για την υπόθεση του Ρας, το FBI ανέφερε σε γραπτή δήλωση ότι συνέλαβε ένα άτομο στις 19 Μαΐου, κατόπιν παραπομπής από τη CIA.

«Αφού μια εσωτερική έρευνα της CIA εντόπισε πιθανές παραβιάσεις του νόμου, ο Διευθυντής της CIA Τζον Ράτκλιφ παρέπεμψε τις πληροφορίες στο FBI για τη διεξαγωγή αστυνομικής έρευνας», ανέφερε το FBI.

Μεταξύ Νοεμβρίου 2025 και Μαρτίου 2026, ο Ρας υπέβαλε αρκετά αιτήματα προς την κυβέρνηση των ΗΠΑ «προκειμένου να εξασφαλίσει σημαντική ποσότητα ξένου νομίσματος και ράβδους χρυσού αξίας δεκάδων εκατομμυρίων δολαρίων για έξοδα που σχετίζονται με την εργασία του», τα οποία στη συνέχεια έλαβε, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα.

Κατά τη διάρκεια επανεξέτασης, η CIA «δεν ήταν σε θέση να εντοπίσει τις ράβδους χρυσού ή τα σημαντικά ποσά ξένου νομίσματος», αναφέρουν τα δικαστικά έγγραφα.

Η κυβέρνηση δεν μπόρεσε επίσης να εντοπίσει «κανένα αρχείο που να αποδεικνύει ότι ο Ρας παρείχε πληροφορίες στον εργοδότη του σχετικά με τη διάθεση του νομίσματος ή των ράβδων χρυσού που έλαβε για σκοπούς που σχετίζονται με την εργασία του».

Στη συνέχεια, το FBI εκτέλεσε ένταλμα έρευνας στο σπίτι του Ρας στη Βιρτζίνια στις 18 Μαΐου.

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι πράκτορες του FBI κατέσχεσαν περίπου 303 ράβδους χρυσού, καθεμία από τις οποίες ζυγίζει περίπου ένα κιλό, ανέφερε η υπηρεσία στα δικαστικά έγγραφα. Με βάση την τρέχουσα τιμή του χρυσού, η εκτιμώμενη αξία υπερβαίνει τα 40 εκατομμύρια δολάρια, πρόσθεσαν.

Τα δικαστικά έγγραφα δεν αναφέρουν τον λόγο για τον οποίο ο Ρας κρατούσε τις ράβδους χρυσού και το συνάλλαγμα στο σπίτι του.

Πηγή: skai.gr

