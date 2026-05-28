Σλούκας, η επιστροφή: Πάτησε ξανά παρκέ ο αρχηγός του Παναθηναϊκού

Ο Κώστας Σλούκας έπειτα από πάνω από έναν μήνα επέστρεψε στη δράση και ξαναπάτησε παρκέ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, συμμετέχοντας στον πρώτο ημιτελικό

Σλούκας

Ο Κώστας Σλούκας ακριβώς πριν από έναν μήνα είχε υποβληθεί σε επέμβαση στο αριστερό γόνατο, έχοντας υποστεί ρήξη έξω μηνίσκου αριστερού.

Έχασε τη σειρά των Playoffs της Euroleague απέναντι στη Βαλένθια, απουσίασε από τα ματς του «τριφυλλιού» με τη Μύκονο και τώρα είναι ξανά παρών για να βοηθήσει την ομάδα του Αταμάν να διεκδικήσει το πρωτάθλημα.

Περίπου 2 λεπτά πριν από τη λήξη της πρώτης περιόδου στο Telekom Center Athens απέναντι στον ΠΑΟΚ στον πρώτο μεταξύ τους ημιτελικό, ο αρχηγός των «πράσινων» πάτησε ξανά παρκέ και πραγματοποίησε το come-back του.

Πηγή: sport-fm.gr

TAGS: Κώστας Σλούκας ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός
