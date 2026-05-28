Κομισιόν: Μέτρα για την πλήρη και έγκαιρη ενσωμάτωση των οδηγιών της ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λαμβάνει μέτρα κατά διαφόρων κρατών μελών που δεν έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα μέτρα που θέσπισαν για τη μεταφορά οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στο εθνικό τους δίκαιο. Η προθεσμία για τη μεταφορά των επίμαχων οδηγιών έληξε πρόσφατα. Η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητικές επιστολές στα εν λόγω κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να ολοκληρώσουν τη μεταφορά των οδηγιών στο εθνικό τους δίκαιο. Εάν δεν το πράξουν, η Επιτροπή μπορεί να προχωρήσει στο επόμενο βήμα και να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη. Τα αναφερόμενα κράτη μέλη δεν έχουν μεταφέρει πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο τρεις οδηγίες της ΕΕ. Η Επιτροπή τα καλεί να λάβουν άμεσα μέτρα για να εναρμονίσουν τη νομοθεσία τους με τις απαιτήσεις της ΕΕ.

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο τους κανόνες για την ενδυνάμωση των καταναλωτών για την πράσινη μετάβαση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει αποστέλλοντας προειδοποιητικές επιστολές σε 20 κράτη μέλη — Βέλγιο, Βουλγαρία, Τσεχία, Εσθονία, Ελλάδα, Ισπανία, Γαλλία, Κροατία, Κύπρος, Λετονία, Λουξεμβούργο, Ουγγαρία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Αυστρία, Πολωνία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Φινλανδία και Σουηδία— επειδή δεν κοινοποίησαν την πλήρη μεταφορά στο εθνικό τους δίκαιο της οδηγίας σχετικά με την ενδυνάμωση των καταναλωτών για την πράσινη μετάβαση [οδηγία (ΕΕ) 2024/825]. Η οδηγία βελτιώνει την αξιοπιστία και τη διαφάνεια των οικολογικών ισχυρισμών και των σημάτων βιωσιμότητας. Προτρέπει τις επιχειρήσεις να υιοθετούν πιο βιώσιμες πρακτικές και αποτρέπει την πρόωρη αχρήστευση των προϊόντων και την προβολή ψευδοοικολογικής ταυτότητας. Επίσης, διασφαλίζει ότι οι αγοραστές έχουν καλύτερη πληροφόρηση όσον αφορά την ανθεκτικότητα και τη δυνατότητα επισκευής ενός προϊόντος, καθώς και σχετικά με τα δικαιώματα νόμιμης εγγύησης. Τα κράτη μέλη όφειλαν να μεταφέρουν την οδηγία στο εθνικό τους δίκαιο έως τις 27 Μαρτίου 2026. Επί του παρόντος, τα εν λόγω 20 κράτη μέλη δεν έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή την πλήρη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητικές επιστολές στα οικεία κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν και να κοινοποιήσουν στην Επιτροπή τα μέτρα πλήρους μεταφοράς της οδηγίας στο εθνικό τους δίκαιο. Εάν δεν δοθεί ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο τους νέους κανόνες για την επικαιροποίηση των απαιτήσεων εκπαίδευσης για νοσηλευτές, οδοντιάτρους και φαρμακοποιούς.

Σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει, απευθύνοντας προειδοποιητικές επιστολές σε 8 χώρες της ΕΕ, επειδή δεν κοινοποίησαν τα μέτρα πλήρους ενσωμάτωσης στο εθνικό τους δίκαιο της οδηγίας (ΕΕ) 2024/782 για την τροποποίηση της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων. Η προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο ήταν στις 4 Μαρτίου 2026. Η οδηγία (ΕΕ) 2024/782 επικαιροποιεί τις ελάχιστες απαιτήσεις εκπαίδευσης για νοσοκόμους υπεύθυνους για γενική περίθαλψη, οδοντιάτρους και φαρμακοποιούς, ώστε να συμβαδίζουν με τις γενικά αναγνωρισμένες επιστημονικές και τεχνικές εξελίξεις. Οι επικαιροποιήσεις εισάγουν ή αναπτύσσουν περαιτέρω τις απαιτήσεις εκπαίδευσης σε ενωσιακό επίπεδο, σε τομείς όπως η ηλεκτρονική υγεία, οι ψηφιακές τεχνολογίες, η ανοσολογία, η αναγεννητική ιατρική, η οδοντιατρική, τα βιοφαρμακευτικά προϊόντα, η βιοτεχνολογία, η γενετική, και η φαρμακογονιδιωματική. Μέχρι σήμερα, η Δανία, η Γερμανία, η Ελλάδα, η Κροατία, η Κύπρος, η Μάλτα, η Αυστρία και η Πορτογαλία δεν έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή μέτρα πλήρους ενσωμάτωσης των νέων κανόνων στο εθνικό δίκαιο. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητικές επιστολές στα εν λόγω κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν, να ολοκληρώσουν τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, και να κοινοποιήσουν τα μέτρα τους στην Επιτροπή. Εάν δεν δοθεί ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να μεταφέρουν πλήρως στο εθνικό τους δίκαιο τους νέους κανόνες για την ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων από τον μόλυβδο και τις διισοκυανικές ενώσεις

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε σήμερα να κινήσει διαδικασίες επί παραβάσει απευθύνοντας προειδοποιητικές επιστολές σε 10 χώρες της ΕΕ, επειδή δεν κοινοποίησαν τα μέτρα τους για την πλήρη μεταφορά της οδηγίας (ΕΕ) 2024/869 στο εθνικό δίκαιο. Η προθεσμία μεταφοράς στο εθνικό δίκαιο ήταν στις 9 Απριλίου 2026. Η εν λόγω οδηγία τροποποιεί την οδηγία 2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από καρκινογόνες, μεταλλαξιογόνες και τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες κατά την εργασία, καθώς και την οδηγία 98/24/ΕΚ για την προστασία των εργαζομένων από χημικούς παράγοντες κατά την εργασία, θεσπίζοντας σημαντικά χαμηλότερες επαγγελματικές και βιολογικές οριακές τιμές για τον μόλυβδο και τις ανόργανες ενώσεις του. Επίσης, θεσπίζει για πρώτη φορά δεσμευτικές οριακές τιμές επαγγελματικής έκθεσης για τις διισοκυανικές ενώσεις. Ο μόλυβδος είναι μια επικίνδυνη, τοξική για την αναπαραγωγή ουσία, η οποία κατατάσσεται στις «τοξικές για την αναπαραγωγή ουσίες χωρίς κατώτατο όριο», που σημαίνει ότι δεν μπορεί να καθοριστεί επιστημονικά ασφαλές επίπεδο έκθεσης σε αυτήν. Οι διισοκυανικές ενώσεις είναι ευαισθητοποιητικές του δέρματος και του αναπνευστικού συστήματος και συνδέονται με το επαγγελματικό άσθμα και άλλες σοβαρές επιπτώσεις για την υγεία. Μέχρι σήμερα, το Βέλγιο, η Δανία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Ιταλία, το Λουξεμβούργο, η Ουγγαρία, η Πολωνία, η Πορτογαλία και η Σλοβακία δεν έχουν κοινοποιήσει στην Επιτροπή τα οικεία τους μέτρα πλήρους ενσωμάτωσης των νέων κανόνων στο εθνικό τους δίκαιο. Για τον λόγο αυτό, η Επιτροπή αποστέλλει προειδοποιητικές επιστολές στα εν λόγω κράτη μέλη, τα οποία έχουν πλέον προθεσμία δύο μηνών για να απαντήσουν, να ολοκληρώσουν τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο, και να κοινοποιήσουν τα μέτρα τους στην Επιτροπή. Εάν δεν δοθεί ικανοποιητική απάντηση, η Επιτροπή μπορεί να αποφασίσει να εκδώσει αιτιολογημένη γνώμη.

Κορίνα Γεωργίου

Πηγή: skai.gr

