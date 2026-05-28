Ραγδαίες εξελίξεις σχετικά με το ουκρανικό θαλάσσιο drone (USV) στη Λευκάδα. Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έχει στα χέρια του το πόρισμα του ΓΕΕΘΑ που εντοπίστηκε στο νησί του Ιονίου από αλιείς, αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

Ο κ. Γεραπετρίτης ενημέρωσε για το θέμα την Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας και Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Κάγια Κάλας.

Η ενημέρωση πραγματοποιήθηκε στο περιθώριο του άτυπου συμβουλίου των υπουργών Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη στη Λεμεσό. Εκεί είχε, επίσης, συνομιλία επί του θέματος με τον Ουκρανό ομόλογό του, Αντρίι Σιμπίχα, ο οποίος είχε προσκληθεί στη Λεμεσό από την Κυπριακή Προεδρία.

Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει και επίσημο διάβημα στην ουκρανική κυβέρνηση, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Το μη επανδρωμένο σκάφος που εντοπίστηκε σε σπηλιά στη Λευκάδα είναι ουκρανικής κατασκευής. Σύμφωνα με προηγούμενες δηλώσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, πρόκειται για στρατιωτικό θαλάσσιο drone που έφερε μεγάλο φορτίο εκρηκτικών.

Ως πολύ σοβαρό είχε χαρακτηρίσει το ζήτημα ο κ. Δένδιας προσερχόμενος στη συνάντηση των υπουργών Άμυνας των χωρών μελών της ΕΕ στις Βρυξέλλες.

Εκρηκτική ύλη 100 κιλών

Όπως φαίνεται στο σχετικό φωτογραφικό ντοκουμέντο, από τους ιμάντες που έχουν τοποθετήσει τα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων, κρέμεται εκρηκτικός μηχανισμός. Πρόκειται επί της ουσίας για μια δεξαμενή μέσα στην οποία υπήρχε η εκρηκτική ύλη περίπου 100 κιλών που απενεργοποιήθηκε.

Μπροστά σε αυτή τη μεταλλική κατασκευή υπάρχουν κάποιες καμπυλότητες που, σύμφωνα με τους ειδικούς, έχουν φτιαχτεί στο συγκεκριμένο σημείο ούτως ώστε να κατευθύνουν την έκρηξη του ωστικού κύματος με τέτοιο τρόπο ούτως ώστε από την έκρηξη να προκληθεί η μεγαλύτερη δυνατή ζημιά.

Δεδομένου ότι τα θαλάσσια drone στοχεύουν πλοία του ρωσικού στόλου, σκοπός είναι να προκαλέσουν ένα ρήγμα κατά το δυνατόν μεγαλύτερο στο κύτος αυτών των πλοίων.

Στο πίσω μέρος του drone, καλυμμένη με μια μαύρη κουκούλα, είναι ουσιαστικά μια κάμερα μέσω του οποίου γίνεται και ο τηλεχειρισμός του, μεταφέρεται δηλαδή εικόνα στο κέντρο από όπου γίνεται η διοίκηση και ο χειρισμός του συγκεκριμένου drone.

Στο μπροστινό μέρος, υπάρχει μια λευκή επιφάνεια, Είναι η κεραία του Starlink, του δορυφορικού Internet, μέσω του οποίου μπορεί ο χειριστής του θαλάσσιου drone, να το κατευθύνει με βάση την εκάστοτε στόχευση.

Οι πρώτες εκτιμήσεις έκαναν λόγο για τύπο Magura V3, ωστόσο το ακριβές μοντέλο δεν έχει γίνει γνωστό.

Πηγή: skai.gr - ΑΜΠΕ

