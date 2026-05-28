Οι αστροναύτες της αποστολής Expedition 74, που βρίσκονται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS), συνεχίζουν τις ερευνητικές προσπάθειες για την παραγωγή μεγάλων ποσοτήτων βλαστοκυττάρων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε θεραπείες στη Γη.

Προηγούμενες μελέτες είχαν επικεντρωθεί στη βελτιστοποίηση του εξοπλισμού που επιτρέπει στους επιστήμονες να παράγουν μεγαλύτερες ποσότητες υψηλής ποιότητας βλαστοκυττάρων. Τώρα, η έρευνα InSPA-StemCellEX-H2 στοχεύει να αποδείξει ότι είναι δυνατή η μαζική παραγωγή αιμοποιητικών βλαστοκυττάρων για φαρμακευτική και κλινική χρήση.

Η έρευνα αξιοποιεί βλαστοκύτταρα που προέρχονται από το ανθρώπινο σώμα, με σκοπό την παραγωγή μεγάλου αριθμού κυττάρων για χρήση σε ασθενείς μέσω μιας διαδικασίας που ονομάζεται «επέκταση».

Αν και τα βλαστοκύτταρα μπορούν να αναπτυχθούν και σε εργαστήρια στη Γη, υπάρχουν σημαντικοί περιορισμοί. Για παράδειγμα, τα κύτταρα που παράγονται υπό γήινες συνθήκες χάνουν σταδιακά την ικανότητά τους να δημιουργούν διαφορετικούς τύπους κυττάρων του αίματος, όπως ερυθρά και λευκά αιμοσφαίρια ή αιμοπετάλια, στοιχεία ζωτικής σημασίας για ασθενείς με λευχαιμία που λαμβάνουν μεταμοσχεύσεις βλαστοκυττάρων μετά από χημειοθεραπεία.

Ο δρ. Τομπίας Νίντερβιζερ, επίκουρος ερευνητής στο BioServe Space Technologies του Πανεπιστημίου του Κολοράντο στο Μπόλντερ, εξηγεί:

«Το περιβάλλον μικροβαρύτητας στο διάστημα είναι πολύ πιο κατάλληλο για τη διατήρηση των βλαστοκυττάρων σε υψηλής ποιότητας κατάσταση κατά τη διαδικασία της επέκτασης».

Οι επιστήμονες εκτιμούν ότι η καλλιέργεια κυττάρων στο διάστημα μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη δυνατότητα ανάπτυξης των κυττάρων και σε μικρότερο κίνδυνο απόρριψης όταν χρησιμοποιούνται σε ασθενείς στη Γη.

Η συγκεκριμένη έρευνα θα μπορούσε να συμβάλει στη δημιουργία μακροχρόνιων αποθεμάτων κυττάρων για ασθενείς που πάσχουν από θανατηφόρες αιματολογικές διαταραχές, διάφορες μορφές καρκίνου του αίματος ή σοβαρές ασθένειες του ανοσοποιητικού συστήματος, προσφέροντας πιο αξιόπιστες και προσβάσιμες θεραπείες.

«Ο τελικός στόχος είναι πραγματικά να ωφεληθούν οι ασθενείς στα νοσοκομεία εδώ στη Γη», σημειώνει ο δρ. Νίντερβιζερ.

Η έρευνα που διεξάγεται στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό δίνει τη δυνατότητα σε επιστήμονες και ιδιωτικές εταιρείες από όλο τον κόσμο να δοκιμάζουν νέες τεχνολογίες και καινοτόμες ιατρικές λύσεις, οι οποίες ενδέχεται να βελτιώσουν σημαντικά τη ζωή στη Γη.

Πηγή: skai.gr

