Ένα μήνα μετά την αιφνιδιαστική εισβολή των μελών της Χαμάς στο Ισραήλ, οι συγκρούσεις μαίνονται με σφοδρότητα στο κέντρο της Γάζας με τους νεκρούς να έχουν ξεπεράσεις τους 10.569, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Χαμάς, ανάμεσά τους και 4.324 παιδιά. Την ίδια ώρα, οι συζητήσεις για την επόμενη ημέρα στη Γάζα έχουν ήδη ξεκινήσει με τα σενάρια για το ποιο θα είναι το μέλλον σε αυτό το μικρό κομμάτι γης να ποικίλουν.

Τη συζήτηση για την επόμενη μέρα άνοιξε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ Αντονι Μπλίνκεν κατλα την περιοδεία του στις χώρες της Μέσης Ανατολής με κεντρικό μήνυμα ότι μπορεί να συζητηθούν διάφορες εναλλακτικές λύσεις, εξαιρώντας ωστόσο, δύο ακραία συνάρια: την παραμονή της Χαμάς στην εξουσία και την ανακατάληψη της Λωρίδας από το Ισραήλ.

Παρά το γεγονός πως ο ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου φαίνεται να έχει άλλη γνώμη καθώς προανήγγειλε σε ομιλία του ότι «το Ισραήλ θα έχει τη συνολική ευθύνη για την ασφάλεια (στη Γάζα) επ’ αόριστον», ένα τέτοιο σενάριο δε θεωρείται εφικτό. Η συνεργασία του Ισραήλ με με μια πολυεθνική ειρηνευτική δύναμη που θα ερχόταν στη Γάζα μετά τη λήξη του πολέμου και με σημαντικό το ρόλο των αραβικών κρατών θα μπορούσε να θεωρεθεί εφικτό. Ωστόσο, οι Αραβες ηγέτες ξεκαθάρισαν στον Άντονι Μπλίνκεν την απροθυμία τους να εμφανιστούν ως συνεργάτες της ισραηλινής κατοχής με αποτέλεσμα το Ισραήλ να κάνει πίσω σε ένα τέτοιο σενάριο.

«Είναι πολύ πρόωρο να μιλήσουμε για τα σενάρια της ‘επόμενης ημέρας’ μετά τη Χαμάς», δήλωσε σήμερα, Τετάρτη ο εκπρόσωπος της ισραηλινής κυβέρνησης, Εϊλόν Λεβί. «Θα ήθελα η ‘ημέρα μετά τη Χαμάς’ να είναι την επόμενη εβδομάδα, όμως πιθανότατα θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος», πρόσθεσε δείχνοντας σημάδια οπισθοχώρησης σε ένα τέτοιο σενάριο.

«Εξετάζουμε πολλές πιθανότητες σε συνεργασία με τους διεθνείς εταίρους μας», συνέχισε ο εκπρόσωπος, τονίζοντας ότι «ο κοινός παρονομαστής» είναι ότι η Γάζα θα πρέπει να αποστρατιωτικοποιηθεί ώστε να μην ξαναγίνει ποτέ «φωλιά τρομοκρατίας».

Το Ισραήλ δεν έχει καμία πρόθεση να επανακαταλάβει τη Λωρίδα της Γάζας ή να την θέσει υπό τον έλεγχό του «για πολύ καιρό», ανέφερε με τη σειρά του σήμερα υψηλόβαθμος Ισραηλινός αξιωματούχος μιλώντας σε δημοσιογράφους στην Ουάσινγκτον αργά το βράδυ της Τρίτης, υπό τον όρο να παραμείνει ανώνυμος.

«Εκτιμούμε ότι οι τρέχουσες επιχειρήσεις μας είναι αποτελεσματικές και επιτυχημένες και θα συνεχίσουμε τις πιέσεις», είπε και πρόσθεσε «Δεν θα είναι για απεριόριστο διάστημα, ούτε για πάντα» πρόσθεσε.

Χαμάς: Στόχος μας ένας μόνιμος πόλεμος με το Ισραήλ

Την απροθυμία τους να κυβερνήσουν στη Λωρίδα της Γάζας εξέφρασαν σήμερα σε συνέντευξή τους στους New York Times, μέλη της Χαμάς. Όπως είπαν στόχος τους δεν είναι να κυβερνήσουν στη Γάζα, αλλά να «αλλάξουν ολόκληρη την εξίσωση» και να στρέψουν ξανά την προσοχή στο παλαιστινιακό ζήτημα.

Ήταν απαραίτητο να «αλλάξουμε ολόκληρη την εξίσωση και να μην έχουμε απλώς μια σύγκρουση», είπε ο Χαλίλ αλ Χάγια, μέλος του ανώτατου ηγετικού σώματος της Χαμάς, στους New York Times στη Ντόχα του Κατάρ. «Καταφέραμε να βάλουμε ξανά στο τραπέζι το παλαιστινιακό ζήτημα και τώρα κανείς στην περιοχή δεν έχει ηρεμία».

«Ο στόχος της Χαμάς δεν είναι να διευθύνει τη Γάζα και να της φέρει νερό και ηλεκτρισμό και άλλα τέτοια», υπογράμμισε ο αλ Χάγια και προσθέτει: «Αυτή η μάχη δεν ήταν επειδή θέλαμε καύσιμα ή εργάτες. Δεν γίνεται για να βελτιωθεί η κατάσταση στη Γάζα. Αυτή η μάχη είναι για την πλήρη ανατροπή της κατάστασης».

Από την πλευρά του ο Ταχέρ Ελ-Νουνού, σύμβουλος μέσων ενημέρωσης της Χαμάς δήλωσε: «Ελπίζω ότι ο πόλεμος με το Ισραήλ θα γίνει μόνιμος σε όλα τα σύνορα και ότι ο αραβικός κόσμος θα σταθεί δίπλα μας».

Η διοίκησης της Λωρίδας στην Παλαιστινιακή Αρχή

Ένα τρίτο σενάριο που συζητείται είναι η παράδοση της διοίκησης της Λωρίδας στην Παλαιστινιακή Αρχή, η οποία θα συνεργάζεται με το Ισραήλ στο πεδίο της ασφάλειας όπως συμβαίνει στη Δυτική Οχθη. Αν και ο Παλαιστίνιος πρωθυπουργός Μοχάμεντ Στάγεχ απέρριψε κατηγορηματικά αυτή την εκδοχή, ο Παλαιστίνιος πρόεδρος Μαχμούντ Αμπάς εξέφρασε μια διαφορετική άποψη λέγοντας στον Μπλίνκεν ότι θα ήταν διατεθειμένος να αναλάβει τη Γάζα εάν κινείτο η πολιτική διαδικασία για τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους.

ΗΠΑ: Πολύ νωρίς για να αναπτυχθεί ένα σχέδιο διακυβέρνησης

Πάντως και οι ΗΠΑ από την πλευρά τους εξέφρασαν την άποψη ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να διαμορφωθεί ένα σχέδιο διακυβέρνησης για τη Γάζα, όπως δήλωσε ο Λευκός Οίκος σήμερα Τετάρτη, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει να πραγματοποιεί μια επιθετική χερσαία επίθεση.

Ο εκπρόσωπος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας Τζον Κίρμπι επανέλαβε σήμερα τα σχόλια του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ , Άντονι Μπλίνκεν, ότι το Ισραήλ δεν μπορεί να καταλάβει τη Γάζα, αλλά «ίσως να υπάρξει ανάγκη για κάποια μεταβατική περίοδο στο τέλος της σύγκρουσης».

«Η διακυβέρνηση στη Γάζα πρέπει να είναι κάτι που όλοι σκεφτόμαστε προσεκτικά εδώ μετά τη σύγκρουση. Προφανώς, δεν μπορούμε να έχουμε αυτό που ήταν στις 6 Οκτωβρίου με τη Χαμάς υπό τον έλεγχο», είπε ο Κίρμπι σε συνέντευξή του στο CNN.

«Θα ήταν λάθος για το Ισραήλ να προσπαθήσει να ξανακαταλάβει τη Γάζα. Θα πρέπει να υπάρξει μια διαφορετική λύση, ένα διαφορετικό σύνολο αρχών διακυβέρνησης και διακυβέρνησης, και θα πρέπει να συνεργαστούμε με τους εταίρους μας για να το καταλάβουμε» πρόσθεσε.

Ο Κίρμπι αναγνώρισε επίσης ότι θα υπάρξει μια περίοδος μετά το τέλος της σύγκρουσης «όπου οι ισραηλινές δυνάμεις πιθανότατα θα εξακολουθούν να βρίσκονται στη Γάζα και θα έχουν κάποιες αρχικές ευθύνες ασφάλειας», αλλά είπε ότι είναι πολύ νωρίς για να προβλέψουμε τη διάρκεια και την κλίμακα αυτών των ευθυνών.

«Θα υπάρξουν σημαντικές συνομιλίες με εταίρους στην περιοχή» ξεκαθάρισε.

«Γνωρίζουμε τι δεν θέλουμε να δούμε στη Γάζα μετά τη σύγκρουση. Δεν θέλουμε να δούμε τη Χαμάς να έχει τον έλεγχο. Δεν θέλουμε να δούμε μια εκ νέου κατάληψη από το Ισραήλ... Θα πρέπει να έχουμε διπλωματικές συνομιλίες με ανθρώπους στην περιοχή για να το καταλάβουμε αυτό», κατέληγξε.

