Πτώση κατέγραψαν την Πέμπτη, 28 Μαΐου οι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων της ευρωζώνης, μετά από δημοσίευμα του Axios σύμφωνα με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν κατέληξαν σε συμφωνία για εκεχειρία διάρκειας 60 ημερών.

Η συμφωνία προβλέπει τον τερματισμό του αποκλεισμού του Στενού του Ορμούζ και τη διασφάλιση της ελεύθερης ναυσιπλοΐας στην κρίσιμη αυτή θαλάσσια οδό για τη μεταφορά πετρελαίου. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δεν έχει ακόμη δώσει την τελική του έγκριση, ωστόσο μια τέτοια εξέλιξη θα αποτελούσε σημαντική διπλωματική πρόοδο, μόλις μία ημέρα μετά τις ανταλλαγές πυραυλικών επιθέσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Το ουσιαστικό κλείσιμο του Στενού μετά την έναρξη της σύγκρουσης είχε προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις στην παγκόσμια αγορά ενέργειας, οδηγώντας σε άνοδο των τιμών του πετρελαίου και ενισχύοντας τις πληθωριστικές πιέσεις διεθνώς.

Οι αποδόσεις των ομολόγων της ευρωζώνης είχαν αυξηθεί αισθητά από την έναρξη της κρίσης, καθώς οι επενδυτές εκτιμούσαν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ίσως αναγκαζόταν να προχωρήσει ακόμη και σε τρεις αυξήσεις επιτοκίων συνολικού ύψους 75 μονάδων βάσης, προκειμένου να αντιμετωπίσει τον πληθωρισμό που τροφοδοτείται από τις αυξημένες τιμές της ενέργειας.

Οι τιμές του πετρελαίου περιόρισαν μέρος των αρχικών κερδών τους, ωστόσο παρέμειναν ελαφρώς υψηλότερα μέσα στην ημέρα.

Η απόδοση του δεκαετούς γερμανικού ομολόγου, σημείο αναφοράς για την ευρωζώνη, υποχώρησε κατά 2 μονάδες βάσης, στο 2,968%, ενώ νωρίτερα κινούνταν ανοδικά μετά τις πυραυλικές επιθέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Ο επικεφαλής τεχνικός αναλυτής της IG, Άξελ Ρούντολφ, δήλωσε ότι το δημοσίευμα δημιούργησε «συγκρατημένη αισιοδοξία» στις αγορές.

«Η αισιοδοξία των επενδυτών παραμένει περιορισμένη λόγω της αβεβαιότητας για το αν ο πρόεδρος Τραμπ θα εγκρίνει τελικά τη συμφωνία», σημείωσε.

Προσδοκίες για την ΕΚΤ

Οι traders της αγοράς χρήματος περιόρισαν ελαφρώς τις εκτιμήσεις τους για αυξήσεις επιτοκίων από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αν και εξακολουθούν να αποτιμούν περίπου 90% πιθανότητα αύξησης τον επόμενο μήνα.

Οι επενδυτές προεξοφλούν πλέον συνολική σύσφιξη περίπου 55 μονάδων βάσης από την ΕΚΤ εντός του έτους, έναντι περίπου 60 μονάδων βάσης πριν από τη δημοσιοποίηση της είδησης.

Η απόδοση του διετούς γερμανικού ομολόγου, που θεωρείται ιδιαίτερα ευαίσθητη στις προσδοκίες για τα επιτόκια της ΕΚΤ, υποχώρησε κατά 2,5 μονάδες βάσης στο 2,551%, ενώ νωρίτερα κινείτο ανοδικά. Παράλληλα, τα πρακτικά της τελευταίας συνεδρίασης της ΕΚΤ έδειξαν ότι η απόφαση να διατηρηθούν αμετάβλητα τα επιτόκια τον Απρίλιο αποτέλεσε οριακή επιλογή για ορισμένους αξιωματούχους, καθώς ο επίμονα υψηλός πληθωρισμός δυσκολεύει την αντιμετώπιση του ενεργειακού σοκ.

Ο πληθωρισμός καταναλωτή αυξήθηκε στο 3% τον προηγούμενο μήνα, ενώ τα στοιχεία που θα ανακοινωθούν την επόμενη Τρίτη αναμένεται να δείξουν ακόμη μεγαλύτερη άνοδο των τιμών. Την αγορά ομολόγων στήριξαν επίσης τα ασθενέστερα των αναμενομένων οικονομικά στοιχεία από τις ΗΠΑ. Η εκτίμηση για την ανάπτυξη της αμερικανικής οικονομίας στο πρώτο τρίμηνο αναθεωρήθηκε προς τα κάτω, ενώ ένας βασικός δείκτης πληθωριστικών πιέσεων κινήθηκε σε γενικές γραμμές σύμφωνα με τις προβλέψεις.

Η απόδοση του αμερικανικού 10ετούς ομολόγου υποχώρησε επίσης κατά 2 μονάδες βάσης, στο 4,461%.

Πηγή: skai.gr

