Ύστερα από την ενδιάμεση επανεξέταση της πολιτικής συνοχής, η οποία οδήγησε στην ανακατανομή των κονδυλίων προς τις στρατηγικές προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες της ΕΕ να διευρύνουν τη χρήση των διαθέσιμων χρηματοδοτικών ευκαιριών για τη στήριξη των κοινοτήτων και των περιφερειών που πλήττονται περισσότερο από την ενεργειακή κρίση.

Σε επιστολή που απέστειλε σήμερα ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, Ραφαέλε Φίτο, προς τους υπουργούς της ΕΕ που είναι αρμόδιοι για τη συνοχή, η Επιτροπή εξηγεί ότι τα κράτη μέλη μπορούν να επιταχύνουν τη χρήση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, όπου είναι δυνατό και αναγκαίο, με διάφορα μέτρα, π.χ. με τη δημιουργία νέων χρηματοδοτικών μέσων, με χρηματοδότηση που δεν συνδέεται με τις δαπάνες, και με άλλες προσαρμογές των προγραμμάτων.

Τα κράτη μέλη και οι περιφέρειες μπορούν επίσης να ανακατανείμουν κονδύλια της πολιτικής συνοχής, όπως το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, σε επενδύσεις που σχετίζονται με την ενέργεια. Αυτά μπορεί να είναι μέτρα για τη μείωση της εξάρτησης από τα ορυκτά καύσιμα και την ενίσχυση της σταθερότητας της αγοράς ενέργειας, σύμφωνα με τη στρατηγική AccelerateEU.

Επίσης, θα σταλεί επιστολή στις περιφέρειες για να εξηγηθεί ότι μπορούν και αυτές να χρησιμοποιούν τους πόρους συνοχής για επενδύσεις που σχετίζονται με την ενέργεια και έχουν γρήγορο αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις εθνικές και περιφερειακές προτεραιότητες.

Η ενδιάμεση επανεξέταση της πολιτικής συνοχής επέτρεψε ήδη την ανακατανομή κονδυλίων ύψους 34,6 δισ. ευρώ για την ενεργειακή ασφάλεια, την ανταγωνιστικότητα ή την άμυνα, αποδεικνύοντας την ικανότητα της πολιτικής να ανταποκρίνεται στις στρατηγικές προτεραιότητες της ΕΕ.

Ο Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος για τη Συνοχή και τις Μεταρρυθμίσεις, Ραφαέλε Φίτο, δήλωσε σχετικά: «Καλούμε τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες να καταβάλουν προσπάθειες για τον αναπρογραμματισμό, δίνοντας έμφαση στην ενέργεια. Ο στόχος είναι σαφής: να ανακατευθύνουμε γρήγορα τους διαθέσιμους πόρους συνοχής —από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ταμείο Συνοχής και το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης— σε επενδύσεις που ανακουφίζουν άμεσα τις οικογένειες και τις επιχειρήσεις που πλήττονται από τις υψηλές τιμές της ενέργειας».

Το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης είναι ένα από τα ταμεία της πολιτικής συνοχής της ΕΕ για την περίοδο 2021-2027. Στηρίζει τις περιοχές και τα ανθρώπους που πλήττονται περισσότερο από τη μετάβαση στην κλιματική ουδετερότητα, με σκοπό να διαφοροποιηθούν οι οικονομίες τους και να μην επιδεινωθούν οι περιφερειακές ανισότητες.

Κορίνα Γεωργίου

Πηγή: skai.gr

