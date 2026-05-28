Μπαράζ επιχειρήσεων για τον εντοπισμό και τη διάσωση συνολικά 194 μεταναστών σημειώθηκε στα ανοιχτά της Κρήτης, με τρία διαφορετικά περιστατικά να κινητοποιούν τις αρχές υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Η μία επιχείρηση αφορούσε τον εντοπισμό δύο λέμβων με συνολικά 98 επιβαίνοντες από πλοίο της δύναμης της Frontex. Τα σκάφη εντοπίστηκαν στις θαλάσσιες περιοχές 5 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου και 28 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων, ενώ στην περιοχή έπνεαν δυτικοί άνεμοι έντασης 4 μποφόρ. Οι αλλοδαποί μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Σούδας για τις προβλεπόμενες διαδικασίες.

Σχεδόν ταυτόχρονα, σκάφος της δύναμης της Frontex προχώρησε στον εντοπισμό και τη διάσωση ακόμη 60 αλλοδαπών, οι οποίοι επέβαιναν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή 17 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, ενώ στο σημείο επικρατούσαν δυτικοί άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.

Το τρίτο περιστατικό καταγράφηκε 26 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της Ιεράπετρας, όπου αλιευτικό σκάφος εντόπισε λέμβο με 36 αλλοδαπούς επιβαίνοντες. Με τον καιρό στην περιοχή να πνέει δυτικός έντασης 3 μποφόρ, ξεκίνησε αμέσως η διαδικασία μεταφοράς των ανθρώπων αυτών προς το λιμάνι της Ιεράπετρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.