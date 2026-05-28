Μόλις μία ημέρα μετά την αποφυλάκισή του, ένας 34χρονος βρέθηκε ξανά με χειροπέδες, καθώς απείλησε με όπλο οδηγό αυτοκινήτου το απόγευμα της Τετάρτης.

Ο 34χρονος, ο οποίος είχε καταδικαστεί για ανθρωποκτονία στην Κρήτη, είχε αποφυλακιστεί την Τρίτη

Ο ίδιος φέρεται να απείλησε με πιστόλι κρότου άλλον οδηγό έπειτα από επεισόδιο στη συμβολή της Λεωφόρος Βουλιαγμένης με την οδό Ηλία Ηλιού, προχώρησαν χθες, Τετάρτη.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Παγκρατίου για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, απειλή και βία κατά υπαλλήλων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 34χρονος, μετά από διένεξη με άλλον οδηγό το απόγευμα της Τετάρτης, φέρεται να τον απείλησε προτάσσοντάς του πιστόλι κρότου και στη συνέχεια να αποχώρησε από το σημείο.

'Αμεσα ενημερώθηκε το Κέντρο της 'Αμεσης Δράσης και αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. προχώρησαν σε αναζητήσεις, εντοπίζοντας τον οδηγό να κινείται με το όχημά του στη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας, κοντά στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Κατά την ακινητοποίησή του, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., προέβαλε σθεναρή αντίσταση, ωστόσο συνελήφθη, ενώ στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πιστόλι κρότου με γεμιστήρα και 11 φυσίγγια.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.