Η νέα κυβέρνηση της Σλοβακίας ακυρώνει παράδοση πυρομαχικών στην Ουκρανία

Η νέα σλοβακική κυβέρνηση υπό τον κεντροαριστερό εθνικιστή πρωθυπουργό Ρόμπερτ Φίτσο ακύρωσε χθες Τετάρτη την παράδοση πακέτου όπλων και πυρομαχικών προοριζόμενου για την Ουκρανία, το οποίο είχε προετοιμάσει η προκάτοχή της.

Ο κ. Φίτσο, που επανέκαμψε στο αξίωμα του πρωθυπουργού της Σλοβακίας την 25η Οκτωβρίου, για τέταρτη θητεία, είχε εξαγγείλει προεκλογικά πως, εάν κέρδιζε, η Μπρατισλάβα θα συνέχιζε να παρέχει ανθρωπιστική βοήθεια στο Κίεβο μεν, αλλά θα σταματούσε τις παραδόσεις όπλων και πυρομαχικών.

Αφού ανέλαβε ξανά την εξουσία, επανέλαβε το σχέδιό του αυτό, που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων μεταξύ των συμμάχων της Σλοβακίας στο NATO και από πλευράς αντιπολίτευσης, που του προσάπτει πως είναι «φιλορώσος».

Το πακέτο περιλάμβανε κυρίως πυρομαχικά και η αξία του υπολογίστηκε πως ανερχόταν σε 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Καταρτίστηκε πριν από τις εκλογές του Σεπτεμβρίου, όμως η υπηρεσιακή κυβέρνηση δεν ήταν σε θέση να εξασφαλίσει την έγκρισή του.

Ο κ. Φίτσο διαβεβαιώνει μολαταύτα πως η Σλοβακία παραμένει δεσμευμένη στην τήρηση των υποχρεώσεών της στο NATO και διευκρινίζει πως θα συνεχίσουν να εγκρίνονται πωλήσεις εξοπλισμών και πυρομαχικών από ιδιωτικές εταιρείες, παρά την απόφασή του να ακυρωθεί το πακέτο βοήθειας το κόστος του οποίου θα καλυπτόταν από το σλοβακικό δημόσιο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

