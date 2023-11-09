Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Δραματική η κατάσταση των αμάχων - Σε εξέλιξη οι ισραηλινές επιχειρήσεις

Της Αθηνάς Παπακώστα

Το Ισραήλ είναι αντιμέτωπο με την πίεση μερικών από τους πιο στενούς του συμμάχους εξαιτίας της δραματικής δοκιμασίας, στην οποία υπόκεινται οι άμαχοι στη Λωρίδα της Γάζας όπου ακόμη και σήμερα χιλιάδες είναι εκείνοι οι οποίοι με τα πόδια εκκενώνουν την πόλη της Γάζας εγκαταλείποντας τις εστίες τους με προορισμό τον νότο.

Μέχρι στιγμής το 70% από τον συνολικό πληθυσμό των 2,3 εκατομμυρίων έχει εξαναγκαστεί να εγκαταλείψει την οικία του με τον αριθμό όσων κατευθύνονται προς τον νότο να αυξάνει τα τελευταία 24ωρα καθώς οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται πλέον στο κέντρο της πόλης της Γάζας με την ανθρωπιστική κατάσταση να χειροτερεύει κάθε λεπτό που περνάει.

Την Τετάρτη οι υπουργοί Εξωτερικών της Ομάδας των Επτά (G7) πιο ισχυρών οικονομιών απηύθυναν έκκληση για «ανθρωπιστικές παύσεις» από το Τόκιο ώστε να επιτραπούν η μεταφορά βοήθειας και η απελευθέρωση των ομήρων συμμεριζόμενοι την άποψη ότι «η λύση δύο κρατών παραμένει ο μόνος δρόμος για μια δίκαιη, διαρκή και ασφαλή ειρήνη».

Προς το παρόν το τέλος του εν εξελίξει πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς ο οποίος πλέον βρίσκεται στον δεύτερο μήνα του δεν διαφαίνεται στον ορίζοντα.

Όπως έχει ξεκαθαρίσει το Ισραήλ η μάχη για τη συντριβή της Χαμάς θα είναι μία μάχη μακρά και δύσκολη.

Σε νέες του ανακοινώσεις το βράδυ της Τετάρτης ο εκπρόσωπος των Ισραηλινών Αμυντικών Δυνάμεων (IDF) κατηγόρησε τη Χαμάς ότι κρύβεται πίσω από τον άμαχο πληθυσμό τονίζοντας ότι έχει χάσει πια τον έλεγχο στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας με τις ισραηλινές χερσαίες δυνάμεις να επιχειρούν στο κέντρο της πόλης της Γάζας.

Ειδικότερα τόνισε ότι οι κάτοικοι φεύγουν «γιατί καταλαβαίνουν ότι η Χαμάς έχασε τον έλεγχο του βόρειου τμήματος της Λωρίδας και ότι είναι πιο ασφαλή ο νότος όπου θα έχουν νερό, φαγητό και φάρμακα».

Παράλληλα, o Χαγκάρι ανακοίνωσε ότι η διαδρομή που συνδέει το βόρειο με το νότιο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας θα είναι εκ νέου ανοικτή και σήμερα για λίγες μόνον ώρες καλώντας ξανά όσους δεν έχουν εγκαταλείψει την περιοχή να το πράξουν άμεσα σημειώνοντας ότι χθες, Τετάρτη, σχεδόν 50.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν τις εστίες τους. Την ίδια στιγμή ωστόσο ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών κάνει λόγο για 15.000 πολίτες που κινούνταν στην Σαλαχ Αλ Ντιν, αριθμός τριπλάσιος από εκείνον της Δευτέρας.

Από την πλευρά της η Χαμάς αρνείται ότι ο ισραηλινός στρατός έχει καταφέρει να σημειώσει εδαφικά κέρδη ή και να εισέλθει στο κέντρο της πόλης της Γάζας υπογραμμίζοντας επίσης ότι έχει καταφέρει να καταστρέψει τουλάχιστον 136 ισραηλινά στρατιωτικά οχήματα από την έναρξη της χερσαίας επιχείρησης.

Την ίδια ώρα, διακινούνται πληροφορίες για σχέδιο απελευθέρωσης των ομήρων με αντάλλαγμα μία κατάπαυση του πυρός για λίγες μονάχα ώρες. Την είδηση μεταδίδουν ισραηλινά και αραβικά Μέσα Ενημέρωσης τονίζοντας ότι το Κατάρ είναι εκείνο το οποίο αυτή τη στιγμή κινεί τα νήματα των εν λόγω διαπραγματεύσεων προκειμένου οι εχθροπραξίες να σταματήσουν για έως και δύο 24ωρα και δέκα ή 15 όμηροι να απελευθερωθούν.

Ήδη τις τελευταίες ημέρες διαβάζαμε πως Μπάιντεν και Νετανιάχου κατά την τηλεφωνική τους επικοινωνία την περασμένη Δευτέρα φέρεται να είχαν συζητήσει σχετικά για μία «τριήμερη κατάπαυση του πυρός» με τον Λευκό Οίκο ωστόσο να απαντά ότι δεν σχολιάζει τις ιδιωτικές συζητήσεις του Αμερικανού προέδρου.

Νούμερο ένα στόχος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων είναι ο υπόγειος λαβύρινθος των τούνελ και οι υποδομές διοίκησης της Χαμάς με τις IDF να δίνουν στη δημοσιότητα βίντεο από την ταξιαρχία Ναχάλ που φέρεται να εισέβαλε σε εκπαιδευτική εγκατάσταση της οργάνωσης στα βόρεια της Λωρίδας καταστρέφοντας κι άλλα ανοίγματα.

Όπως μάλιστα εξήγησε στον ΣΚΑΪ και τον απεσταλμένο του Σταύρο Ιωαννίδη, σξιωματικός επιχειρήσεων του Ισραηλινού Στρατού «τα τούνελ αυτή τη στιγμή αποτελούν τη μεγαλύτερη ανησυχία για τη Χαμάς. Σχεδιάζουν να τα χρησιμοποιήσουν εναντίον των δυνάμεών μας και αυτή τη στιγμή κατανοούν ότι στην πραγματικότητα γίνονται τάφοι για εκείνους».

Η διεθνής κοινότητα όμως πιέζει με τον Ύπατο αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών Φόλκερ Τουρκ να μιλά για εγκλήματα πολέμου τόσο από την πλευρά του Ισραήλ όσο και από την πλευρά της Χαμάς. Το Ισραήλ πάντως ανθίσταται στις εκκλήσεις για ανθρωπιστικές παύσεις επαναλαμβάνοντας ότι δεν θα συμφωνήσει σε μία κατάπαυση του πυρός έως ότου απελευθερωθούν όλοι οι όμηροι.

