Η Χαμάς έχει χάσει τον έλεγχο της βόρειας Λωρίδας της Γάζας, καθώς χιλιάδες κάτοικοι της περιοχής αυτής μετακινήθηκαν προς τα νότια, δήλωσε απόψε ο εκπρόσωπος των ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, ο υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι.

«Είδαμε 50.000 Γαζαίους να μετακινούνται από τη βόρεια Λωρίδα της Γάζας προς τα νότια. Μετακινούνται επειδή καταλαβαίνουν ότι η Χαμάς έχασε τον έλεγχο στον βορρά», είπε ο Χαγκάρι, κατά την ενημέρωση που έκανε και η οποία μεταδόθηκε από την τηλεόραση. «Η Χαμάς έχασε τον έλεγχο και συνεχίζει να χάνει τον έλεγχο στον βορρά», επέμεινε.

Ο Χαγάρι επανέλαβε ότι δεν πρόκειται να υπάρχει κατάπαυση του πυρός, όμως το Ισραήλ εφαρμόζει ανθρωπιστικές παύσεις σε συγκεκριμένες ώρες ώστε να μπορέσουν οι κάτοικοι να μετεγκατασταθούν στα νότια.

Ο IDF κατέστρεψε τούνελ της Χαμάς δίπλα σε σχολείο του ΟΗΕ στη Γάζα

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε και κατέστρεψε μια σήραγγα της Χαμάς δίπλα σε σχολείο της UNRWA στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

לוחמי צה"ל השמידו מנהרת טרור שאותרה בקרבת בית ספר:



לוחמי צה"ל מחטיבה 551 בשיתוף לוחמים מיחידת יהל"ם פועלים במרחב בית חאנון, מאתרים ומשמידים מנהרות טרור.

הלוחמים איתרו פיר מנהרת טרור בקרבת בית ספר של אונר"א והשמידו את המנהרה. pic.twitter.com/c1Cuajqbq9 — דובר צה״ל דניאל הגרי - Daniel Hagari (@IDFSpokesperson) November 8, 2023

Όπως τονίζει ο IDF, τα στρατεύματα της 551ης Ταξιαρχίας και η επίλεκτη ομάδα μηχανικών μάχης Yahalom βρήκαν την είσοδο της σήραγγας στην περιοχή Beit Hanoun και εν συνεχεία την κατεδάφισαν.

Επί σειρά ετών το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι εκμεταλλεύεται τους χώρους σχολείων της UNRWA για να πραγματοποιεί τρομοκρατική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των σηράγγων.

Βομβαρδίστηκε ξανά ο προσφυγικός καταυλισμός στην Τζαμπαλίγια: Τουλάχιστον 19 νεκροί

Δεκαεννέα Παλαιστίνιοι σκοτώθηκαν από ισραηλινή αεροπορική επιδρομή στον προσφυγικό καταυλισμό της Τζαμπαλίγια, στο βόρειο τμήμα της Λωρίδας της Γάζας, ανακοίνωσε απόψε το υπουργείο Υγείας του ελεγχόμενου από τη Χαμάς παλαιστινιακού θύλακα. Κατά την επίθεση χτυπήθηκε σπίτι στο κέντρο του καταυλισμού, αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση.

Το Ισραήλ ορκίστηκε να αφανίσει τη Χαμάς, την παλαιστινιακή ισλαμιστική οργάνωση που ελέγχει τη Λωρίδα της Γάζας, μετά την επίθεση μαχητών της στο ισραηλινό έδαφος στις 7 Οκτωβρίου, κατά την οποία σκοτώθηκαν 1.400 άνθρωποι και απήχθησαν περισσότεροι από 240.

Στον αντίποδα, παλαιστίνιοι αξιωματούχοι αναφέρουν ότι 10.569 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τους βομβαρδισμούς και τις χερσαίες επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας, υπογραμμίζοντας ότι το 40% των θυμάτων είναι παιδιά.

