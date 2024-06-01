Σκρέκας: «Ο πληθωρισμός αποκλιμακώνεται, τα μέτρα αποδίδουν»

«Η ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας (Eurostat) για τον πληθωρισμό κατά τον μήνα Μάιο 2024 επιβεβαιώνει και με τον πλέον

αδιαμφισβήτητο τρόπο ότι τα μέτρα για την ανάσχεση του πληθωρισμού που έλαβε και εφάρμοσε η Ελληνική Κυβέρνηση, ήδη έχουν αρχίσει να αποδίδουν σταδιακά, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Ανάπτυξης».

Και προσθέτει: «Ο πληθωρισμός στη χώρα μας κατέγραψε μια ιδιαιτέρως αξιοσημείωτη πτώση από το 3,2% του Απριλίου, στο 2,3% του Μαΐου. Η Ελλάδα έχει τον 6ο χαμηλότερο πληθωρισμό στην Ευρωζώνη, στην οποία ο εναρμονισμένος πληθωρισμός αντίθετα με την Ελλάδα αυξήθηκε από 2,4% τον Απρίλιο στο 2,6% τον Μάιο.

Πτώση καταγράφει και ο πληθωρισμός τροφίμων ο οποίος αφορά άμεσα τα νοικοκυριά. Όπως εκτιμά η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, στην Ελλάδα μειώνεται από το 4,8% στο 2,4%, στο χαμηλότερο επίπεδο της τελευταίας τριετίας, από τον Ιούλιο του 2021.

Οι συγκεκριμένες επιδόσεις που καταγράφει η Eurostat αποτελούν απόρροια των παρεμβάσεων που έκανε η Ελληνική Κυβέρνηση και απόδειξη της αποτελεσματικότητάς τους.

Με μια σειρά μέτρων διαρθρωτικού και ελεγκτικού χαρακτήρα -που δεν έχει λάβει καμία άλλη χώρα στην Ευρώπη- περιορίζουμε όσο το δυνατόν περισσότερο, τις συνέπειες της ακρίβειας. Ενός προβλήματος που δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά έχει ευρωπαϊκές διαστάσεις».

Ο υπουργός Ανάπτυξης Κώστας Σκρέκας δήλωσε σχετικά:

«Θωρακίζουμε τα ελληνικά νοικοκυριά με την αύξηση των εισοδημάτων, τη συνέχιση των ελέγχων στην αγορά και τη λήψη διαρθρωτικών μέτρων που διορθώνουν χρόνιες δομικές παθογένειες. Δεν εφησυχάζουμε, συνεχίζουμε αταλάντευτα μέχρι οι τιμές στο ράφι να σταθεροποιηθούν και να αποκλιμακωθουν».

