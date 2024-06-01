Εικόνες από το μέλλον -και- για την Ελλάδα έρχονται από τη γειτονική μας Ιταλία και συγεκριμένα τη Βενετία, η οποία βάζει «φρένο» στον άνευ ελέγχου τουρισμό, θέτοντας σε ισχύ αυστηρότερους όρους για τους επισκέπτες.

Το θέμα με την εκτός ελέγχου κατάσταση λόγω των υπεράρυθμων τουριστών στη μαγευτική πόλη της Ιταλίας, είχε τεθεί από τους κατοίκους με σαφή τρόπο, ακόμη και από εκείνους που κέρδιζαν πάρα πολλά χρήματα λόγω της εμπλοκής τους στην τουριστική δραστηριότητα.

Η Βενετία βούλιαζε, αλλά δεν βούλιαζε λόγω των νερών που την περιβάλλουν, αλλά λόγω της αθρόας τουριστικής κίνησης, η οποία ξεπέρασε κατά πολύ τις υποδομνές της περιοχής.

Μετά τις εντονότατες αντιδράσεις των κατοίκων, ελήφθη η απόφαση να αλλάξουν οι όροι για τους επισκέπτες στην πόλη. Πλέον, απαγορεύονται τα μεγάλα γκρουπ τουριστών και τα μεγάφωνα, τα οποία χρησιμοποιούσαν οι συνοδοί, προκαλώντας ένα πραγματικό κομφούζιο.

Τα μέτρα θεσπίστηκαν για να περιοριστεί ο αντίκτυπος του υπερτουρισμού στην ιταλική πόλη, λένε αξιωματούχοι. Επίσης, η Βενετία εισήγαγε ένα ημερήσιο τέλος εισόδου 5 ευρώ νωρίτερα φέτος.

Ο υπερτουρισμός θεωρείται ευρέως ως ένα από τα πιο επείγοντα ζητήματα για τη Βενετία, η οποία έχει πληθυσμό περίπου 250.000 κατοίκων και είδε περισσότερους από 13 εκατομμύρια επισκέπτες το 2019.

Ο αριθμός των επισκεπτών μειώθηκε λόγω της πανδημίας, αλλά αναμένεται να ξεπεράσει τα προ-πανδημικά επίπεδα τα επόμενα χρόνια.

Ο Όσιο, ένας σύλλογος πολιτών που παρακολουθεί τη στέγαση στην πόλη, είπε σε μια πρόσφατη ενημέρωση ότι η ιστορική πόλη είχε περίπου 49.000 κλίνες περισσότερες για ενοικίαση από τους τουρίστες, από τις κλίνες που είναι διαθέσιμες για τους κατοίκους.

Οι αλλαγές στους τουριστικούς κανόνες έρχονται μετά την προειδοποίηση ειδικών από την Unesco ότι η Βενετία θα μπορούσε να προστεθεί σε έναν κατάλογο μνημείων παγκόσμιας κληρονομιάς που κινδυνεύουν, καθώς οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και του μαζικού τουρισμού απειλούν να προκαλέσουν μη αναστρέψιμες αλλαγές σε αυτήν.

Πηγή: skai.gr

