Άγρια κόντρα προκλήθηκε το πρωί της Παρασκευής στο περιθώριο συνέντευξης που παραχώρησε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Στέφανος Κασσελάκης στον ραδιοφωνικό σταθμό «Real Time 99,5» της Ρόδου και τη δημοσιογράφο Ρένα Παυλάκη.

Η ένταση ξεκίνησε όταν ο Στέφανος Κασσελάκης ανέφερε ότι δεν υπήρξε διαφημιστική καμπάνια πέρυσι μετά τις φωτιές, με τη Ρένα Παυλάκη να του επισημαίνει ότι δεν έχει σωστή ενημέρωση, διότι υπήρξε ειδική καμπάνια και μάλιστα είχε απήχηση σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Οι τόνοι ανέβηκαν και σε άλλο σημείο της συζήτησης, όταν η δημοσιογράφος υπενθύμισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήταν εκείνος που το 2015 εκχώρησε στην Τρόικα τους μειωμένους συντελεστές ΦΠΑ των νησιών, πλήγμα που δεν μπόρεσε να επουλώσει το μεταφορικό ισοδύναμο.

«Πέντε χρόνια κυβερνάει ο Μητσοτάκης και μου λέτε για τον Τσίπρα και τον Βαρουφάκη;» ήταν η απάντηση Κασσελάκη. «Είναι μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη, επειδή ξεκάθαρα δεν επικοινωνούμε», είπε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

Η απάντηση της ήταν πως ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, χθες στο νησί, ήταν με 30 ανθρώπους, με τον Στέφανο Κασσελάκη να την προκαλεί να πάει όπου θέλει μαζί του, «ακόμα και στο γήπεδο για τον Ολυμπιακό, που κώλωσε να έρθει ο πρωθυπουργός και θα δούμε ποιος είναι λαϊκός και ποιος όχι».

«Επειδή έχω να πάω στο αεροπλάνο, πρέπει να φύγω», είπε στη συνέχεια ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος αποχώρησε από το στούντιο του ραδιοφωνικού σταθμού φανερά εκνευρισμένος και λέγοντας «εντάξει, φταίει ο ΣΥΡΙΖΑ για όλα».

«Αλαζονικός, είρωνας, εριστικός αλλά και φοβικός ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ»

Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης εμφανίστηκε υπέρμετρα «αλαζονικός, είρωνας, εριστικός αλλά και φοβικός» απέναντι στις ερωτήσεις, της δημοσιογράφου Ρένας Παυλάκη, στην οποία και επέδειξε «αήθης στάση για πολιτικό αρχηγό», όπως αναφέρει ο ραδιοφωνικός σταθμός σε ανακοίνωσή του.

«Ο Στέφανος Κασσελάκης έδειξε πρωτοφανή για πολιτικό πρόσωπο επιθετικότητα και αγένεια στην προσπάθειά του να καλύψει το πολιτικό του έλλειμμα και την άγνοιά του για τα τοπικά ζητήματα, ενώ επεδίωξε να έχει ένα μονόλογο με γενικότητες, αφορισμούς και συνθηματολογία, κενή περιεχομένου, εμποδίζοντας τη δημοσιογράφο να του απευθύνει ερωτήσεις και να πάρει απαντήσεις για το πρόγραμμα του κόμματος ενόψει Ευρωεκλογών», επισημαίνεται.

