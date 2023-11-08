IDF: Εντοπίστηκαν και καταστράφηκαν τούνελ της Χαμάς κάτω από λούνα παρκ και πανεπιστήμιο

Τούνελ της Χαμάς κοντά σε λούνα παρκ και σε πανεπιστήμιο εντόπισε ο ισραηλινός στρατός, σύμφωνα με νεώτερη ανακοίνωση των IDF.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο πλαίσιο των χερσαίων επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας, η Ταξιαρχία Αλεξιπτωτιστών ηγήθηκε στοχευμένης επιχείρησης στη βόρεια Γάζα, κατά την οποία οι στρατιώτες ολοκλήρωσαν τον έλεγχο της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, στρατιώτες της Ταξιαρχίας Αλεξιπτωτιστών εντόπισαν υπόγεια σήραγγα δίπλα σε λούνα παρκ, την οποία κατέστρεψαν.

Επιπλέον, σε άλλη επιχείρηση εντοπίστηκε κοντά σε πανεπιστήμιο άλλη υπόγεια σήραγγα και αποθήκη όπλων που περιείχε χημικά υλικά, RPG, νάρκες Claymore και άλλα.

