Τώρα που το «σφυρί της δικαιοσύνης» χτύπησε, και το δικαστήριο της Νέας Υόρκης έκρινε ένοχο τον τέως πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και για τις 34 κατηγορίες κακουργηματικού χαρακτήρα που αντιμετώπιζε στην υπόθεση της Στόρμι Ντάνιελς, το επόμενο προφανές ερώτημα είναι: μπορεί ένας καταδικασμένος εγκληματίας να είναι υποψήφιος για πρόεδρος;



Η απάντηση: οπωσδήποτε, αναφέρει το CNN.



Το Σύνταγμα των ΗΠΑ ορίζει μόνο τρεις προϋποθέσεις για την προεδρία. Ο υποψήφιος πρέπει:

Να έχει γεννηθεί στις ΗΠΑ (ιθαγένεια).

Να είναι τουλάχιστον 35 ετών.

Να είναι κάτοικος ΗΠΑ για τουλάχιστον 14 χρόνια.

Ο Τραμπ πληροί και τις τρεις προϋποθέσεις. Υπάρχει, αναμφισβήτητα, ένα άλλο κριτήριο που ορίζεται στη 14η Τροποποίηση του αμερικανικού συντάγματος, όπου δηλώνεται ότι «κανένας που έχει ορκιστεί προηγουμένως για δημόσιο αξίωμα και έχει συμμετάσχει σε εξέγερση δεν μπορεί να είναι αξιωματούχος των ΗΠΑ». Αλλά το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ αποφάσισε πριν μερικούς μήνες ότι το Κογκρέσο θα έπρεπε να περάσει έναν ειδικό νόμο που θα επικαλείται αυτήν την απαγόρευση. Κάτι που δεν συνέβη.



Ο δικαστής Χουάν Μέρτσαν έχει προγραμματίσει να ανακοινώσει την ποινή του Τραμπ στις 11 Ιουλίου, τέσσερις ημέρες πριν από την έναρξη του Εθνικού Συνεδρίου των Ρεπουμπλικανών που έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στο Μιλγουόκι.



Είναι τεχνικά δυνατό, αν και ίσως απίθανο για έναν δράστη με προηγούμενο λευκό ποινικό μητρώο, ο Τραμπ να καταδικαστεί σε φυλάκιση.



Ο ανώτερος νομικός αναλυτής του CNN, Έλι Χόνινγκ, διευκρίνισε ότι οι περισσότερες καταδίκες για κακούργημα πέμπτης κατηγορίας, το λιγότερο σοβαρό είδος κακουργήματος στη Νέα Υόρκη, καταλήγουν σε ποινές μη φυλάκισης - συχνά ένας συνδυασμός αναστολής, προστίμων και κοινωφελούς εργασίας.



Ως τέως πρόεδρος, ο Τραμπ επίσης απολαμβάνει την ισόβια προστασία των Μυστικών Υπηρεσιών, και θα συνεχίσει να έχει προστασία όπου κι αν βρίσκεται, σύμφωνα με τον Άντονι Γκουλιέλμι, επικεφαλής επικοινωνίας της Μυστικής Υπηρεσίας.



«Το σημερινό αποτέλεσμα δεν έχει καμία σχέση με τον τρόπο με τον οποίο η Μυστική Υπηρεσία των Ηνωμένων Πολιτειών εκτελεί την προστατευτική της αποστολή. «Τα μέτρα ασφαλείας μας θα παραμείνουν αμετάβλητα», σχολίασε ο Γκουλιέλμι σε δήλωση στο CNN.

Υπάρχει επίσης προηγούμενο να διεξάγονται προεδρικές εκστρατείες, αν και ανεπιτυχείς, από τα κελιά των φυλακών.



Ο ηγέτης των Σοσιαλιστών, Γιουτζίν Ντεμπς, διεξήγε την προεδρική του εκστρατεία το 1920 από την ομοσπονδιακή φυλακή της Ατλάντα, όπου εξέτιε ποινή 10 ετών για εξέγερση. Είχε ενθαρρύνει τους Αμερικανούς να αντιταχθούν στην επιστράτευση για τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Τι σημαίνει η καταδίκη για τις άλλες ποινικές υποθέσεις του Τραμπ;



Η καταδίκη του Τραμπ έχει περιορισμένη σημασία για τις άλλες τρεις ποινικές υποθέσεις του, οι οποίες θα συνεχιστούν όπως πριν κριθεί ένοχος για την υπόθεση της Νέας Υόρκης.



Η υπόθεση του Τραμπ για την υπονόμευση των ομοσπονδιακών εκλογών βρίσκεται σε αναμονή, ενόσω το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ εξετάζει τους ισχυρισμούς του για προεδρική ασυλία. Ο δικαστής που επιβλέπει την υπόθεση των διαβαθμισμένων εγγράφων του που βρέθηκαν στη Φλόριντα ανέβαλε επ' αόριστον τη δίκη. Και η υπόθεση της παρέμβασης στις εκλογές της Τζόρτζια βρίσκεται σε νομικό κενό, καθώς ο Τραμπ και αρκετοί από τους συνκατηγορουμένους του επιδιώκουν να απομακρύνουν την εισαγγελέα της Ατλάντα που απήγγειλε τις κατηγορίες.



Ένα άλλο ερώτημα είναι: μπορεί ένας καταδικασμένος να ψηφίσει;



Εξαρτάται.



Το δικαίωμα του Τραμπ να ψηφίσει στη Φλόριντα στις εκλογές του Νοεμβρίου θα εξαρτηθεί από το εάν τελικά θα καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης και εάν έχει εκτίσει την ποινή του μέχρι τη στιγμή των εκλογών.



Κάθε πολιτεία διαμορφώνει τους δικούς της κανόνες. Το Βερμόντ και το Μέιν επιτρέπουν στους καταδικασμένους να ψηφίζουν από τη φυλακή. Υπήρξε κίνηση σε πολλές πολιτείες για να επιτραπεί σε εγκληματίες να ψηφίζουν υπό όρους. Στη Νέα Υόρκη, μετά από νόμο που ψηφίστηκε το 2021, κάθε εγκληματίας που δεν έχει καταδικαστεί έχει δικαίωμα εγγραφής για να ψηφίσει.



Ο Τραμπ είναι σήμερα κάτοικος της Φλόριντα - και οι ψηφοφόροι της Φλόριντα, το 2018, υποστήριξαν με συντριπτική πλειοψηφία ένα δημοψήφισμα για το δικαίωμα των καταδικασθέντων να ψηφίζουν. Αλλά ο Ρεπουμπλικανός ακτιβιστής που έλεγχε την κυβέρνηση της πολιτείας πρώτα καθυστέρησε, και στη συνέχεια όρισε εκ νέου το δικαίωμα του εκλέγειν, απαιτώντας από τους καταδικασθέντες να πληρώνουν πρώτα όλα τα πρόστιμα και τα τέλη που σχετίζονται με την ποινή τους.



Σημειώνεται ότι ο Τραμπ κρίθηκε ένοχος και για τις 34 κατηγορίες παραποίησης επιχειρηματικών εγγράφων με στόχο να αποκρύψει χρήματα που καταβλήθηκαν διά του τότε συνηγόρου του Μάικλ Κόεν για την εξαγορά της σιωπής της πρωταγωνίστριας ερωτικών ταινιών Στόρμι Ντάνιελς.



Στην υπόθεση της Νέας Υόρκης για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό του Τραμπ με την Ντάνιελς, το 2016, ο φάκελος και το κατηγορητήριο συντάχθηκαν από την εισαγγελία της Νέας Υόρκης.

«Θα ασκήσουμε έφεση το συντομότερο»

Ο συνήγορος υπεράσπισης του Ντόναλντ Τραμπ, Τοντ Μπλαντς, ξεκαθάρισε χθες Πέμπτη πως σκοπεύει να ασκήσει έφεση στην καταδίκη του εντολέα του αμέσως μόλις έχει τέτοιο δικαίωμα, αφού προηγηθούν άλλα στάδια της διαδικασίας.

«Θα ασκήσουμε έφεση το συντομότερο δυνατό», είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN ο κ. Μπλαντς, ο οποίος τέθηκε επικεφαλής της υπεράσπισης σε αυτή τη δίκη. «Στη Νέα Υόρκη, η διαδικασία ορίζει ότι πρώτα απαγγέλλεται η ποινή και μετά ασκούμε έφεση».

