Ο IDF ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε τούνελ της Χαμάς δίπλα σε σχολείο του ΟΗΕ στη Γάζα

Όπως τονίζει ο IDF, τα στρατεύματα της 551ης Ταξιαρχίας και η επίλεκτη ομάδα μηχανικών μάχης Yahalom βρήκαν την είσοδο της σήραγγας στην περιοχή Beit Hanoun και εν συνεχεία την κατεδάφισαν.

Γάζα: Ο IDF ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε τούνελ της Χαμάς δίπλα σε σχολείο του ΟΗΕ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε και κατέστρεψε μια σήραγγα της Χαμάς δίπλα σε σχολείο της UNRWA στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

Όπως τονίζει ο IDF, τα στρατεύματα της 551ης Ταξιαρχίας και η επίλεκτη ομάδα μηχανικών μάχης Yahalom βρήκαν την είσοδο της σήραγγας στην περιοχή Beit Hanoun και εν συνεχεία την κατεδάφισαν.

Επί σειρά ετών το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι εκμεταλλεύεται τους χώρους σχολείων της UNRWA για να πραγματοποιεί τρομοκρατική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των σηράγγων.

Πηγή: skai.gr

