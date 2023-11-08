Γάζα: Ο IDF ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε τούνελ της Χαμάς δίπλα σε σχολείο του ΟΗΕ

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε και κατέστρεψε μια σήραγγα της Χαμάς δίπλα σε σχολείο της UNRWA στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας.

לוחמי צה"ל השמידו מנהרת טרור שאותרה בקרבת בית ספר:



לוחמי צה"ל מחטיבה 551 בשיתוף לוחמים מיחידת יהל"ם פועלים במרחב בית חאנון, מאתרים ומשמידים מנהרות טרור.

הלוחמים איתרו פיר מנהרת טרור בקרבת בית ספר של אונר"א והשמידו את המנהרה. pic.twitter.com/c1Cuajqbq9 November 8, 2023

Όπως τονίζει ο IDF, τα στρατεύματα της 551ης Ταξιαρχίας και η επίλεκτη ομάδα μηχανικών μάχης Yahalom βρήκαν την είσοδο της σήραγγας στην περιοχή Beit Hanoun και εν συνεχεία την κατεδάφισαν.

Επί σειρά ετών το Ισραήλ κατηγορεί τη Χαμάς ότι εκμεταλλεύεται τους χώρους σχολείων της UNRWA για να πραγματοποιεί τρομοκρατική δραστηριότητα, συμπεριλαμβανομένων των σηράγγων.

Πηγή: skai.gr

