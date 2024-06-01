Η Αίγυπτος θα φιλοξενήσει αύριο συνάντηση ανάμεσα σε αμερικανούς, αιγύπτιους και ισραηλινούς αξιωματούχους με θέμα «το πλήρες άνοιγμα του συνοριακού περάσματος της Ράφα» προς την Λωρίδα της Γάζας, ανακοίνωσε το τηλεοπτικό δίκτυο Al-Qahera News.

Επικαλούμενο «υψηλόβαθμο αξιωματούχο», το δίκτυο υπενθύμισε ότι το Κάιρο απαιτεί «πλήρη απόσυρση των ισραηλινών δυνάμεων» από τον συνοριακό σταθμό της Ράφα ανάμεσα στην Αίγυπτο και την Λωρίδα της Γάζας, κομβικό σημείο εισόδου της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τον ρημαγμένο παλαιστινιακό θύλακα.

Το Ισραήλ κατέλαβε το συνοριακό πέρασμα της Ράφα τον Μάιο κατά την διάρκεια της επίθεσης του ισραηλινού στρατού κατά της πόλης της Ράφα, στο νότιο άκρο της λωρίδας της Γάζας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

