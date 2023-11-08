Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη σε εργοστάσιο διαλογής λαχανικών της Νότιας Κορέας, εξοπλισμένο με ρομπότ.

Υπάλληλος ρομποτικής εταιρίας είχε κληθεί για να επιθεωρήσει την μηχανή πριν τεθεί σε λειτουργία, η οποία θα ήταν να ανυψώνει κουτιά με πιπεριές και να τα τοποθετεί σε παλέτες.

Το ρομπότ μπέρδεψε τον 40χρονο υπαλληλο με κούτα και εκτέλεσε την προγραμματισμένη εργασία του.

Man crushed to death by robot in South Korea https://t.co/t1CVR6IqsT pic.twitter.com/pMue9iDtmG — World News (@Worldnews_Media) November 8, 2023

Σύμφωνα με το Yonhap, ο άνδρας ήλεγχε τις λειτουργίες του αισθητήρα του ρομπότ όταν παρουσιάτηκε δυσλειτουργία. Τότε το ρομπότ μπέρδεψε τον 40χρονο υπαλληλο με κούτα και εκτέλεσε την προγραμματισμένη εργασία του.

Το ρομποτικό χέρι άρπαξε τον άτυχο άνδρα και τον πίεσε στον ιμάντα μεταφοράς, συνθλίβοντας το πρόσωπο και το στήθος του.

Ο 40χρονος υπάλληλος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου τελικά κατέληξε.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.