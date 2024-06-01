Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε χθες το στάδιο στη Σόφια, στην αναμέτρηση ΤΣΣΚΑ Σόφιας - ΤΣΣΚΑ 1948, όταν στο 88΄του αγώνα και με το σκορ στο 2-0 υπέρ των φιλοξενούμενων, οι οπαδοί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας έκαναν «ντου» στον αγωνιστικό χώρο.
🇧🇬 Bulgaria 31.05.24 (Conference League Play-off)
CSKA Sofia - CSKA 1948 pic.twitter.com/oAVbUc5hRx— Ultrasshop.com (@ultrasshopcom) May 31, 2024
Ξέσπασαν σοβαρά επεισόδια με την Αστυνομία αλλά και συμπλοκές οπαδών, ενώ ένας αστυνομικός τραυματίστηκε.
BREAKING: CSKA-Sofia ultras invaded the pitch as their team was losing 2-0 to CSKA 1948 in tonight’s European spot playoff! The match was temporarily stopped in the 88th minute, then resumed and CSKA 1948 claimed the UECL place! CSKA-Sofia’s season is a disaster… pic.twitter.com/Hv47fM1dFL— Metodi_Shumanov (@shumanskoo) May 31, 2024
Υπήρξαν πολλές συλλήψεις ενώ ο αγώνας φυσικά διεκόπη μέχρι να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Τελικα, το ματς συνεχίστηκε και έληξε με νικήτρια την ΤΣΣΚΑ 1948.
