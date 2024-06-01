Λογαριασμός
Απίστευτο ξύλο σε ποδοσφαιρικό αγώνα στη Βουλγαρία, μέσα στον αγωνιστικό χώρο (βίντεο-φωτογραφίες)

Λίγο πριν τη λήξη του αγώνα, οι οπαδοί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας έκαναν «ντου» στον αγωνιστικό χώρο

χουλιγκαν σοφια

Σε πεδίο μάχης μετατράπηκε χθες το στάδιο στη Σόφια, στην αναμέτρηση ΤΣΣΚΑ Σόφιας - ΤΣΣΚΑ 1948, όταν στο 88΄του αγώνα και με το σκορ στο 2-0 υπέρ των φιλοξενούμενων, οι οπαδοί της ΤΣΣΚΑ Σόφιας έκαναν «ντου» στον αγωνιστικό χώρο.

Ξέσπασαν σοβαρά επεισόδια με την Αστυνομία αλλά και συμπλοκές οπαδών, ενώ ένας αστυνομικός τραυματίστηκε.

Υπήρξαν πολλές συλλήψεις ενώ ο αγώνας φυσικά διεκόπη μέχρι να ηρεμήσουν τα πνεύματα. Τελικα, το ματς συνεχίστηκε και έληξε με νικήτρια την ΤΣΣΚΑ 1948.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Βουλγαρία ποδόσφαιρο
