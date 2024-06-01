Πάτρα: 'Αγνωστοι κατέστρεψαν το εκλογικό περίπτερο της ΝΔ

«'Αγνωστοι δράστες κατέστρεψαν χθες το βράδυ το εκλογικό περίπτερο της ΝΔ, που βρίσκεται στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας», αναφέρεται σε ανακοίνωση - καταγγελία που ανήρτησε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Αχαΐας του κόμματος.

Όπως προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση, «η ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας, τα μέλη της και οι εθελοντές θα εξακολουθούν να βρίσκονται στη πρώτη γραμμή της μάχης για μια άλλη Ελλάδα και δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να μας εμποδίσει να διακινούμε τις ιδέες μας.«Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται από τέτοιες ενέργειες», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

