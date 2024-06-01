Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

'Αγνωστοι κατέστρεψαν το εκλογικό περίπτερο της ΝΔ στο κέντρο της Πάτρας

«Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται από τέτοιες ενέργειες», αναφέρει η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Αχαΐας του κόμματος

Πάτρα: 'Αγνωστοι κατέστρεψαν το εκλογικό περίπτερο της ΝΔ

«'Αγνωστοι δράστες κατέστρεψαν χθες το βράδυ το εκλογικό περίπτερο της ΝΔ, που βρίσκεται στην πλατεία Γεωργίου της Πάτρας», αναφέρεται σε ανακοίνωση - καταγγελία που ανήρτησε σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η Διοικούσα Επιτροπή Εκλογικής Περιφέρειας Αχαΐας του κόμματος.

Όπως προστίθεται στην ίδια ανακοίνωση, «η ΔΕΕΠ ΝΔ Αχαΐας, τα μέλη της και οι εθελοντές θα εξακολουθούν να βρίσκονται στη πρώτη γραμμή της μάχης για μια άλλη Ελλάδα και δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να μας εμποδίσει να διακινούμε τις ιδέες μας.«Η Δημοκρατία δεν εκφοβίζεται από τέτοιες ενέργειες», καταλήγει η ανακοίνωση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πάτρα Νέα Δημοκρατία ευρωεκλογές 2024
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark