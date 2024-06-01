Περίπου 100.000 είναι οι συνταξιούχοι που δήλωσαν ότι εργάζονται, ανέφερε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Πάνος Τσακλόγλου, σε συνέντευξή του σε εκπομπή του τηλεοπτικού σταθμού ΣΚΑΙ.

Όπως είπε, «πρόκειται για ένα μέτρο που δίνει το δικαίωμα στους συνταξιούχους που επιθυμούν να εργαστούν κανονικά, χωρίς καμία παρακράτηση στη σύνταξή τους και με την απόδοση ενός πόρου υπέρ ΕΦΚΑ, ύψους 10%, επί του μισθού. Το μέτρο αυτό το έχουν υποδεχτεί θετικά ήδη σχεδόν 100.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι εργάζονται, απολαμβάνοντας υψηλότερο εισόδημα τώρα, αλλά και αργότερα, καθώς, όταν αποφασίσουν να βγουν οριστικά στη σύνταξη, αυτή επανυπολογίζεται και είναι προσαυξημένη».

Αναφορικά με τη χορήγηση σύνταξης σε ασφαλισμένους που έχουν οφειλές προς τον ΕΦΚΑ, ο υφυπουργός Εργασίας ξεκαθάρισε ότι πρόκειται «για ένα μέτρο που δεν αφορά τους μισθωτούς, οι οποίοι λαμβάνουν κανονικά τη σύνταξή τους, ανεξάρτητα από την καταβολή των εισφορών από τους εργοδότες τους. Σύμφωνα με τη νέα νομοθεσία, αυξάνεται από τις 20.000 ευρώ στις 30.000 ευρώ το όριο οφειλών, προκειμένου κάποιος να μπορεί να δικαιούται να λάβει σύνταξη (από 6.000 ευρώ σε 10.000 ευρώ για τους ασφαλισμένους του πρώην ΟΓΑ). Οι προϋποθέσεις για την ένταξη στην ευνοϊκή ρύθμιση είναι να μην υπάρχουν καταθέσεις που να ξεπερνούν τις 12.000 ευρώ και να έχουν πληρωθεί εισφορές για τουλάχιστον 20 χρόνια. Το 60% της σύνταξής τους θα παρακρατείται από τον ΕΦΚΑ, μέχρι η οφειλή να φτάσει στα παλαιά όρια και, εν συνεχεία, θα μπαίνουν, όπως και οι υπόλοιποι οφειλέτες, στις 60 δόσεις».

Σε ερώτηση σχετικά με τις συντάξεις χηρείας, ο κ. Τσακλόγλου απάντησε τα εξής: «Η συζήτηση αφορά στις συντάξεις χηρείας του ιδιωτικού τομέα. Με βάση τον νόμο, μετά την πρώτη τριετία της καταβολής της σύνταξης, αν η χήρα ή ο χήρος έχουν εισοδήματα είτε από δική τους σύνταξη είτε από απασχόληση, το ανταποδοτικό κομμάτι της καταβαλλόμενης σύνταξης περικόπτεται κατά το ήμισυ, δηλαδή από 70% πηγαίνει στο 35%. Πρόκειται για μια διάταξη η οποία ήδη εφαρμόζεται στους συνταξιούχους του δημόσιου τομέα και του ΟΓΑ και δεν έχει εφαρμοστεί, μέχρι στιγμής, στον ιδιωτικό τομέα, εξαιτίας προβλημάτων με τα λογισμικά, τα οποία είναι πλέον λειτουργικά. Το επόμενο διάστημα, θα αποφασιστεί πώς ακριβώς θα εφαρμοστεί η νομοθεσία».

Όσον αφορά στο Ταμείο Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης (ΤΕΚΑ), ο υφυπουργός Εργασίας διευκρίνισε ότι, στην ουσία, πρόκειται για έναν προσωπικό «κουμπαρά» και αφορά όλα τα άτομα τα οποία ασφαλίστηκαν από τα τέλη του 2021 και μετά, για τα οποία η συμμετοχή είναι υποχρεωτική, ενώ, προαιρετικά, μπορούν να το επιλέξουν και οι γεννημένοι, μέχρι το 1987. Όπως σημείωσε, «αυτή τη στιγμή, οι νέοι που έχουν εγγραφεί είναι κάτι λιγότερο από 400.000 και πάνω από 140.000 είναι οι εργοδότες. Στην παρούσα φάση, ετοιμάζεται το βασικό χαρτοφυλάκιο και, μετά το 2026, θα υπάρχουν τρία χαρτοφυλάκια, ένα με λίγο μεγαλύτερο ρίσκο και ένα με πιο χαμηλό».

Επίσης, ο κ. Τσακλόγλου ξεκαθάρισε ότι, όσο μεγαλύτερο είναι το ρίσκο των επενδύσεων των αποθεματικών, τόσο μεγαλύτερη και η απόδοση, αλλά, σε κάθε περίπτωση, το κεφάλαιο είναι διασφαλισμένο, καθώς το κράτος εγγυάται ότι η σύνταξη, η οποία θα παρασχεθεί, θα αντιστοιχεί τουλάχιστον στην πραγματική αξία των εισφορών που κατέβαλε ο ασφαλισμένος.

Τέλος, για το επίδομα μητρότητας, ο υφυπουργός Εργασίας υπογράμμισε ότι, κατά την προηγούμενη τετραετία, επεκτάθηκε χρονικά από έξι σε εννέα μήνες για τις μισθωτές του ιδιωτικού τομέα και, πλέον, χορηγείται, για πρώτη φορά, στις αυτοαπασχολούμενες και στις αγρότισσες στο ύψος το κατώτατου μισθού (830 ευρώ) για εννέα μήνες.

Σχετικά με την καθυστέρηση που παρατηρείται στις πληρωμές, ο κ. Τσακλόγλου αποσαφήνισε ότι, λόγω προβλήματος στο λογισμικό της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τις αυτοαπασχολούμενες, το οποίο, όμως, έχει ήδη διορθωθεί, υπήρξε μια μικρή καθυστέρηση. «Όμως, από χθες, έχουν αρχίσει να καταβάλλονται και πάλι τα επιδόματα κανονικά» συμπλήρωσε ο υφυπουργός Εργασίας.

