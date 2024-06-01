Η Βόρεια Κορέα έστειλε για δεύτερη φορά τις τελευταίες ημέρες μπαλόνια με ακαθαρσίες προς την Νότια Κορέα, ανακοίνωσε ο νοτιοκορεατικός στρατός.

Ο υπουργός Αμυνας έκανε λόγο για «αφάνταστα αισχρή και χαμερπή συμπεριφορά».

Ο νοτιοκορεατικός στρατός ζήτησε από το κοινό να μην αγγίζει τα μπαλόνια και να τα αναφέρει στις αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

