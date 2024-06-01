Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ο «βρώμικος» πόλεμος της Πιονγκγιάνγκ συνεχίζεται: Νέο κύμα μπαλονιών με ακαθαρσίες στη Νότια Κορέα

Ο υπουργός Αμυνας έκανε λόγο για «αφάνταστα αισχρή και χαμερπή συμπεριφορά»

Βρώμικα μπαλόνια από τη Βόρεια Κορέα

Η Βόρεια Κορέα έστειλε για δεύτερη φορά τις τελευταίες ημέρες μπαλόνια με ακαθαρσίες προς την Νότια Κορέα, ανακοίνωσε ο νοτιοκορεατικός στρατός.

Ο υπουργός Αμυνας έκανε λόγο για «αφάνταστα αισχρή και χαμερπή συμπεριφορά».

Ο νοτιοκορεατικός στρατός ζήτησε από το κοινό να μην αγγίζει τα μπαλόνια και να τα αναφέρει στις αρχές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Βόρεια Κορέα Νότια Κορέα Μπαλόνια
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark