Η Βόρεια Κορέα έστειλε για δεύτερη φορά τις τελευταίες ημέρες μπαλόνια με ακαθαρσίες προς την Νότια Κορέα, ανακοίνωσε ο νοτιοκορεατικός στρατός.
Ο υπουργός Αμυνας έκανε λόγο για «αφάνταστα αισχρή και χαμερπή συμπεριφορά».
Ο νοτιοκορεατικός στρατός ζήτησε από το κοινό να μην αγγίζει τα μπαλόνια και να τα αναφέρει στις αρχές.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
