Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Επίθεση με μαχαίρι σε επικριτή του Ισλάμ στο Μάνχαϊμ της Γερμανίας - Βίντεο με τη στιγμή της επίθεσης

Περαστικοί επιχείρησαν να σταματήσουν τον δράστη, αλλά αυτός επιτέθηκε σε έναν αστυνομικό, μαχαιρώνοντάς τον στην πλάτη - Προσοχή σκληρές εικόνες  

Germany

Άγρια ​​επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε την Παρασκευή στην πόλη Μάνχαϊμ της Γερμανίας, ένας άνδρας, ο οποίος φέρεται να είναι ένας πολιτικός, ο σφοδρός επικριτής του Ισλάμ Michael Stürzenberger. 

Ο Stürzenberger συμμετείχε σε συγκέντρωση του κινήματος πολιτών Pax Europa σε κεντρική πλατεία του Μάνχαϊμ. 

Περαστικοί επιχείρησαν να σταματήσουν τον δράστη, αλλά αυτός επιτέθηκε σε έναν αστυνομικό, μαχαιρώνοντάς τον στην πλάτη. Τελικά, ένας άλλος αστυνομικός πυροβόλησε τον άνδρα.

Προσοχή σκληρές εικόνες

Εκπρόσωπος της αστυνομίας στη Βάδη-Βυρτεμβέργη επιβεβαίωσε το περιστατικό, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για κανέναν άλλο εμπλεκόμενο.

Ο Michael Stürzenberger ήταν πρώην εκπρόσωπος Τύπου του CSU (Χριστιανοκοινωνική Ένωση Βαυαρίας) και εις βάρος του διεξήχθη έρευνα από το Γραφείο Προστασίας του Συντάγματος της Βαυαρίας επειδή, μεταξύ άλλων, συνέδεε το Ισλάμ με τον φασισμό. 

Ο 59χρονος είχε καταδικαστεί δύο φορές, πρώτον για εξύβριση της αστυνομίας και δεύτερον για υποκίνηση μίσους. 
 

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Επίθεση Γερμανία μαχαίρι
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
19 0 Bookmark