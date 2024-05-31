Άγρια ​​επίθεση με μαχαίρι δέχθηκε την Παρασκευή στην πόλη Μάνχαϊμ της Γερμανίας, ένας άνδρας, ο οποίος φέρεται να είναι ένας πολιτικός, ο σφοδρός επικριτής του Ισλάμ Michael Stürzenberger.

Ο Stürzenberger συμμετείχε σε συγκέντρωση του κινήματος πολιτών Pax Europa σε κεντρική πλατεία του Μάνχαϊμ.

Περαστικοί επιχείρησαν να σταματήσουν τον δράστη, αλλά αυτός επιτέθηκε σε έναν αστυνομικό, μαχαιρώνοντάς τον στην πλάτη. Τελικά, ένας άλλος αστυνομικός πυροβόλησε τον άνδρα.

Προσοχή σκληρές εικόνες

Brutale Messerattacke auf Islamkritiker Michael #Stürzenberger! Auch der ihm zu Hilfe eilende Polizist wird vom Angreifer in den Hals gestochen. Die Polizei schießt den mutmaßlichen Islamisten nieder. An diesem Tag gilt mehr denn je: Islamismus stoppen! #AfD wählen! #Mannheim pic.twitter.com/MEED3f5BiO — Beatrix von Storch (@Beatrix_vStorch) May 31, 2024

Allahu-Akbar: Islam-Kritiker Michael #Stürzenberger wird bei einer Kundgebung in #Mannheim von einem streng gläubigen Messer-Moslem abgestochen!

Auch ein Polizist bekommt einen Stich in den Hals.https://t.co/gPPKqrXkkK pic.twitter.com/5ZW1PvzFbW — Hartes Geld (@Hartes_Geld) May 31, 2024

Εκπρόσωπος της αστυνομίας στη Βάδη-Βυρτεμβέργη επιβεβαίωσε το περιστατικό, διευκρινίζοντας ότι δεν υπάρχει κίνδυνος για κανέναν άλλο εμπλεκόμενο.

Ο Michael Stürzenberger ήταν πρώην εκπρόσωπος Τύπου του CSU (Χριστιανοκοινωνική Ένωση Βαυαρίας) και εις βάρος του διεξήχθη έρευνα από το Γραφείο Προστασίας του Συντάγματος της Βαυαρίας επειδή, μεταξύ άλλων, συνέδεε το Ισλάμ με τον φασισμό.

Ο 59χρονος είχε καταδικαστεί δύο φορές, πρώτον για εξύβριση της αστυνομίας και δεύτερον για υποκίνηση μίσους.



Πηγή: skai.gr

