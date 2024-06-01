Της Σοφίας Ταστσίδη

Δυτική Ευρώπη, κεντρική Ισπανία: μία μεσογειακή, πολυπολιτισμική πρωτεύουσα που ενώνει το παλαιό με το νέο σε απόλυτη αρμονία και ο κάθε επισκέπτης θα πρέπει να έχει αφυπνισμένες όλες τις αισθήσεις του για να βιώσει αυτό το συνονθύλευμα εμπειριών που του προσφέρεται σε αυτή την πόλη που είναι γεμάτη δραστηριότητες, εκδηλώσεις και φιέστα. Μαδρίτη, ο τόπος, που εκπληρώνει τις επιθυμίες και των πιο απαιτητικών επισκεπτών, αποκαλύπτοντας τα μυστικά συστατικά μιας υπερσύγχρονης μεγαλούπολης που ξέρει να διασκεδάζει τους επισκέπτες της, ταξιδεύοντας τους πίσω στον χρόνο και από εκεί ξανά στο σήμερα.

Ένας από τους κεντρικότερους δρόμους της Μαδρίτης σε πολυσύχναστη ώρα

Βρίσκεται χτισμένη στις όχθες του ποταμού Μανθανάρες, στο κέντρο της Ιβηρικής χερσονήσου. Η ονομασία της προέρχεται από την αραβική λέξη για τον ποταμό Μανθανάρες που ήταν Αλ-Μαχρίτ (πηγή νερού). Οι καθολικοί μετά την ανάκτηση της πόλης και την εκδίωξη των Μαυριτανών κατακτητών υιοθέτησαν το Μαχρίτ, το οποίο άλλαξε και έγινε Madrid (Μαδρίδ).

Πεζοπορία στις Μανθανάρες

Σεγόβια, κοντινός προορισμός γεμάτος ομορφιές

Εκεί που η Τέχνη οργιάζει…

Το “Τρίγωνο της Τέχνης” περιλαμβάνει το Prado, το Thyssen-Bornemiza και το Reina Sofia. Οι λάτρες -και μη- των Τεχνών και της ζωγραφικής θα αδημωνούν για τη στιγμή που θα βρεθούν στα δύο παγκοσμίου φήμης μουσεία το Prado (στα ισπανική η λέξη «prado» σημαίνει «λιβάδι») από τη μία που δεσπόζει δίπλα στο καταπράσινο πάρκο El Retiro της ισπανικής πρωτεύουσας και το Εθνικό μουσείο Reina Sofia στο κέντρο της πόλης.

Το μουσείο του Πράδο φιλοξενεί πίνακες από τον 14 ο αιώνα έως τι αρχές του 19 ου αιώνα αλλά και αρκετά γλυπτά. Καθώς, όμως, τα εκθέματά του είναι αρκετά, εναλλάσσονται κάποια εξ αυτών για να ανανεώνεται και η συλλογή. Πρόκειται για έργα του δικού μας Δομήνικου Θεοτοκόπουλου (El Greco), αλλά και των Βελάθκεθ, Γκόγια, Καραβάτζιο, Ρέμπραντ. Επίσης, η εμβληματική «Γκουερνίκα» του Πάμπλο Πικάσο εκτέθηκε στο Πράδο μετά την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στην Ισπανία και έχει μεταφερθεί πλέον στο Μουσείο Τέχνης της Βασίλισσας Σοφίας.

Το πιο γνωστό έργο που εκτίθεται είναι το «Las Meninas” του Βελάθκεθ, ενός από τους σημαντικότερους ζωγράφους της περιόδου του μπαρόκ. Το συναντάμε επί του Paseo del Prado, στην άνοδο, αμέσως μετά τον Βοτανικό Κήπο και πριν την Plaza de Cánovas del Castillo, εκεί όπου βρίσκεται το συντριβάνι του Ποσειδώνα (Fuente de Neptuno), σημείο όπου παραδοσιακά γιορτάζουν τις επιτυχίες της ομάδας τους οι φίλοι της Ατλέτικο Μαδρίτης.

Στο Μουσείο που χτίστηκε προς τιμήν της Βασίλισσας Σοφίας και δη στην Πινακοθήκη Σύγχρονης Τέχνης της ισπανικής πρωτεύουσας ακριβώς δίπλα στον σιδηροδρομικό σταθμό της Ατότσα εκτίθενται έργα καλλιτεχνών κυρίως του 20ού αιώνα. Αξίζει να σημειωθεί πως στο πλαίσιο της γενικής ανακαίνισης του σταθμού, οι υπεύθυνοι δημιούργησαν μέσα στο κεντρικό κτίριο του παλιού σταθμού έναν βοτανικό κήπο που στην ουσία πρόκειται για θερμοκήπιο.Το σπουδαιότερο και διασημότερο έκθεμα του Μουσείου είναι η περίφημη Γκουερνίκα του Πικάσο ενώ υπάρχουν, επίσης, σπουδαία έργα των Γκονθάλεθ, Μιρό, Νταλί και άλλων.

Ύστερα από την επίσκεψή σας στο μουσείο αξίζει να δείτε την ατμοσφαιρικότατη βιβλιοθήκη που στεγάζεται ακριβώς από κάτω, με θέα μία από τις κεντρικές λεωφόρους της πόλης. Θα διαπιστώσετε και μόνοι σας πως η τρίωρη επίσκεψη ίσως να μην είναι αρκετή για να ευχαριστηθείτε όλα τα εκθέματα γι' αυτό φροντίστε να έχετε ένα χρονικό περιθώριο στη διάθεσή σας. Ακόμα αξίζει να γνωρίζετε πως ανήλικοι, φοιτητές 18-25 ετών και ΑμεΑ, δεν πληρώνουν εισιτήριο, ενώ το μουσείο Reina Sofia είναι κλειστό κάθε Τρίτη.

Το Τρίγωνο της Τέχνης συμπληρώνει το Εθνικό Μουσείο Thyssen-Bornemisza, μια πινακοθήκη με έργα από τον 14ο έως και τον 20ο αιώνα, που στεγάζεται στο Palacio de Villahermosa (παλιό παλάτι του 14ου αιώνα) και η οποία στηρίχθηκε αρχικά στη μεγάλη ιδιωτική συλλογή τέχνης της οικογένειας Thyssen-Bornemisza. Πρόκειται για ένα μουσείο τέχνης, το οποίο βρίσκεται κοντά στο Μουσείο Πράδο, σε μία από τις κύριες λεωφόρους της πόλης.

Πλατείες

Plaza Mayor (Πλάθα Μαγιόρ), μια από τις πιο όμορφες πλατείες σε όλη την Ευρώπη. Στο κέντρο της δεσπόζει το άγαλμα του έφιππου Φίλιππου του 3 ου. Λίγο πιο πέρα βρίσκεται το βασιλικό θέατρο της Μαδρίτης (Teatro Real), το σημαντικότερο της ισπανικής πρωτεύουσας και έδρα της βασιλικής όπερας.

Στη συνέχεια του οδοιπορικού μας ακολουθεί η Plaza de Oriente όπου βρίσκονται οι προτομές όλων των Ισπανών βασιλέων και ακριβώς απέναντι ορθώνεται επιβλητικό το παλάτι του Οριέντε, η επίσημη κατοικία του Ισπανού Μονάρχη. Στο Palacio Real, το οποίο είναι προσβάσιμο στο κοινό, σώζεται και εκτίθεται το μοναδικό στον κόσμο ολοκληρωμένο έγχορδο κουιντέτο Στραντιβάριους.

Από την Gran Via οδηγούμαστε στην Plaza De Espana. Πρόκειται για οδό που είναι ξακουστή για τα καταστήματα με τα πιο γνωστά διεθνή brand names της μόδας, τα εμπορικά κέντρα της, τα πολυτελή ξενοδοχεία και τους τεράστιους κινηματογράφους της, ενώ δεν αποκλείεται να συναντήσετε και κάποια διασημότητα. Η Gran Vía τελειώνει στην “Πλατεία της Ισπανίας”, μια από τις μεγαλύτερες της χώρας, στη μέση της οποίας δεσπόζει το Μνημείο στον Μιγκέλ ντε Θερβάντες. Στη βόρεια πλευρά της πλατείας βλέπουμε την Torre de Madrid.

Πάρκα

Όπως προαναφέραμε δίπλα στο μουσείο Prado βρίσκεται το Parque del Buen Retiro, ή απλά El Retiro. Πρόκειται για τον μεγαλύτερο “πνεύμονα” της

ισπανικής πρωτεύουσας καθώς η έκτασή του είναι πολύ μεγάλη. Μέσα στο πάρκο υπάρχουν αρκετά αγάλματα, παλαιά ιστορικά κτίρια και μια λίμνη που δίνει τη δυνατότητα βαρκάδας για τους πλέον ρομαντικούς. Τα ιστορικά κτίρια φιλοξενούν εκθέσεις έργων τέχνης και άλλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, όπως συναυλίες, φεστιβάλ κλπ. Ενώ μέσα στο Πάρκο βρίσκεται και το “Palacio de Cristal”, ένα γυάλινο παλάτι.

Βαρκάδα στη λίμνη του El Retiro

Το παλάτι της Μαδρίτης

Ένα από τα εντυπωσιακότερα παλάτια ολόκληρης της Ευρώπης είναι το παλάτι που βρίσκεται στην καρδιά της Μαδρίτης αλλά δεν φιλοξενεί πλέον τη βασιλική οικογένεια της χώρας. Ωστόσο, «κρύβει» μέσα του σημαντικούς ιστορικούς και πολιτιστικούς θησαυρούς που αποκαλύπτουν πολλά για τη διαδρομή της Ισπανίας μέσα στους αιώνες. Εξίσου απολαυστική είναι μία βόλτα στους πανέμορφους, καταπράσινους κήπους Sabatini, ένα ολάνθιστο, χαλαρωτικό τοπίο στη μέση μίας πολύβουης μεγαλούπολης. Για την είσοδο στο παλάτι απαιτείται εισιτήριο που κοστίζει 12 ευρώ για τους ενήλικες και μπορείτε να το προμηθευτείτε από πριν διαδικτυακά.

Πανοραμική θέα της Μαδρίτης

Ο ναός Debod

O αιγυπτιακός ναός Debod στο κέντρο της Μαδρίτης είναι σίγουρα ένα αλλόκοτο θέαμα που προσδίδει στο πάρκο Parque del Oeste έναν τελείως μοναδικό

χαρακτήρα. Αν πάτε την ώρα που δύει ο ήλιος θα απολαύσετε το ηλιοβασίλεμα αγναντεύοντας τη Μαδρίτη από ψηλά μακριά από τη βουή της πόλης.

Ο ναός Debod λίγο πριν τη Δύση ηλίου

El Rastro

Πρόκειται για ένα κέντρο συνάντησης ντόπιων και ταξιδιωτών που έρχονται εδώ είτε απλά για να χαζέψουν είτε αναζητώντας την τέλεια ευκαιρία σε αντίκες, πίνακες ζωγραφικής, μοναδικά διακοσμητικά αντικείμενα, ακόμα και vintage ρούχα που είναι διαθέσιμα στους περισσότερους από 3.000 πάγκους.

Είναι μία από τις εμβληματικότερες, διασημότερες και, ταυτόχρονα, πιο χαοτικές υπαίθριες αγορές της Ευρώπης οπότε το να βρείτε εδώ αυτό που

ψάχνετε μπορεί να αποδειχθεί εξαιρετικά δύσκολη υπόθεση. Από την άλλη, μία στάση αξίζει σίγουρα τον κόπο απλά και μόνο για να εισπνεύσετε την ενέργεια αυτού του φασαριόζικου μέρους όπου αντικατοπτρίζεται σε μεγάλο βαθμό το πραγματικό πρόσωπο της καθημερινότητας στη Μαδρίτη. Αυτή την αγορά θα τη βρείτε να λειτουργεί κάθε Κυριακή από τις πρώτες πρωινές ώρες μέχρι και το μεσημέρι στις 3.

CUATRO TORRES BUSINESS AREA

Αμέσως μετά την Plaza de Castilla βρίσκουμε τους πέντε εμβληματικούς ουρανοξύστες όπου ο κάθε ένας παίρνει το παρατσούκλι του από τους πιο φημισμένους παίκτες της Ρεάλ εκείνης της περιόδου.

Εκεί που ξεχνάς πως είσαι στην Ευρώπη…

Μετακίνηση

Η μεταφορά και η μετακίνηση στη Μαδρίτη δεν εκλείπει. Μια στάση μετρό υπάρχει σε κάθε γωνιά της και ναι, είναι αυτό το κλασικό σύμβολο του μετρό που είναι πλέον viral, ρομβικό μπλε, κόκκινο και λευκό. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχουν δέκα γραμμές μετρό και αρκετές στάσεις συνδέονται με άλλες γραμμές.

Πέρα από αυτό υπάρχει και το cercanias που στην ουσία είναι υπόγειο τρένο. Στις ώρες αιχμής έχει αρκετό κόσμο αλλά είναι καθαρό και φυσικά στο εξωτερικό υπάρχει αυτό που οι θέσεις δεν είναι παράλληλα η μια πίσω από την άλλη αλλά ο ένας είναι σαν να κάθεται αντίκρυ του άλλου.Το cercanias είναι απίθανο καθώς μπορεί να σε μεταφέρει από τη μια πλευρά της Μαδρίτης στην άλλη σε χρόνο ρεκόρ, ενώ φυσικά μπορεί να σε μεταφέρει και στο αεροδρόμιο. Τα λεωφορεία είναι στην... τρίχα και δη σε σχέση με τα ελληνικά δεδομένα. Μπαίνεις μόνο από την πόρτα του οδηγού για να αναγκαστείς να χτυπήσεις εισιτήριο αλλιώς δεν έχεις πρόσβαση. Η ευγένεια του οδηγού ο οποίος σε καλησπερίζει και σε αποχαιρέτα, είναι πραγματικά κάτι το απίστευτο.

Τα εισιτήρια αν και λίγο πιο ακριβά σε σύγκριση με την Αθήνα, δεν παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές. Σας προτείνουμε 10 διαδρομές, ενώ, εάν κάποιος αποφασίσει να μείνει για μέρες θα χρειαστεί να κλείσει ραντεβού προκειμένου να εκδόσει κάρτα. Καθώς αποτελεί μια χρονοβόρα διαδικασία, καλό θα ήταν να μεριμνήσει κάποιος περίπου ένα μήνα νωρίτερα. Με τη χρήση της κάρτας για τα μέσα μεταφοράς θα εξοικονομήσετε αρκετά χρήματα, ενώ αν είστε κάτω των 26 ετών είναι ακόμη πιο οικονομική.

Το σημαντικό είναι πως με τη συγκεκριμένη κάρτα μπορείτε να κινηθείτε παντού, μέχρι και σε μικρές πόλεις εκτός Μαδρίτης, όπως το Τολέδο, η Σεγόβια κ.ά. και φυσικά καλύπτει μετρό, λεωφορεία και cercanias.

Νέα χρονιά και fiestas

Εκεί που νομίζεις πως η Ελλάδα είναι η χώρα με τα περισσότερα έθιμα, θα αλλάξεις γνώμη με μία επίσκεψή σου στην Ισπανία γενικότερα, αλλά και ειδικότερα στα μικρά της χωριά και πόλεις. Όπως οι Έλληνες πίνουν καφέδες συνεχώς, έτσι και οι Ισπανοί οργανώνουν fiestas σε κάθε γωνιά τους, ενώ όσο πιο απομακρυσμένο είναι το μέρος να είσαι σίγουρος πως θα ναι άλλο τόσο ιδιαίτερο και γεμάτο δρώμενα.

Είναι γεγονός πως οι ταυρομαχίες δεν έχουν καταργηθεί στην Ισπανία παρά τις αντιδράσεις των ακτιβιστών ως ένα βάρβαρο άθλημα. Οι υποστηρικτές των ταυρομαχιών θεωρούν πως είναι κάτι σαν τελετουργία που αναδεικνύει τις παραδόσεις της Ισπανίας και συνδέεται άρρηκτα με την άυλη πολιτιστική της κληρονομιά. Παρ όλα αυτά έχουν σημειωθεί κάποιες αλλαγές, όπως λόγου χάρη δεν υπάρχει το χρηματικό έπαθλο και τα μετάλλια, ενώ σε ένα βαθμό έχουν μειωθεί. Διαπιστώνει κανείς φυσικά την επικινδυνότητα αυτού του αθλήματος – διοργάνωσης, καθώς κάθε χρόνο υπάρχουν τραυματίες αλλά και θάνατοι.

Από τη δική μου σκοπιά, έτυχε να παρευρεθώ σε μία ταυρομαχία σε ένα κοντινό χωριό της Μαδρίτης, στη Segovia, είναι ένα έθιμο που έχει βαθιές ρίζες και αρκετούς οπαδούς που φανατίζονται σαν να παρακολουθούν ποδόσφαιρο. Στην αρχή είχα περιέργεια να δω το συμβάν με τον ταύρο που ήταν στην κεντρική πλατεία ελεύθερος, όπου υποτίθεται ο εκπαιδευτής του μπορούσε να τον δαμάσει και να τον ελέγχει. Στη συνέχεια, όμως, άρχιζε να παίζει μαζί του και το κοινό να κραυγάζει φανατισμένο, ενώ περισσότερο τρομοκρατημένη αισθανόμουν, καθώς εύκολα ο ταύρος θα μπορούσε να πέσει πάνω στο πλήθος ανθρώπων και να το τραυματίσει. Να σημειωθεί πως αυτή η εκδήλωση είχε διάρκεια πολλών ωρών, ενώ ο ταύρος δεν μπορεί να ξεχωρίζει τα χρώματα επομένως αυτό το κόκκινο πανί είναι περισσότερο για «το φαίνεσθαι».

Όσον αφορά το νέο έτος για τους Ισπανούς είναι επίσης μία τελετουργία. Φανταστείτε πως κάνουν πρόβα τρεις φορές για να είναι έτοιμοι για όλα…Τι σημαίνει αυτό; Μαζεύονται στην κεντρική πλατεία κάθε πόλης εν ονόματι Plaza de Mayor (όλες οι ισπανικές πλατείες έχουν μία πλατεία με αυτό το όνομα) και έχοντας προμηθευτεί με 12 ρώγες σταφυλιού ιδανικά ή κάτι άλλο που τρώγεται γρήγορα για παράδειγμα ποπ κορν ακόμα μετρούν αντίστροφα 12 δευτερόλεπτα πριν την αλλαγή του έτους και προσπαθούν, τουλάχιστον, να τρώνε από μία ρώγα σταφύλι. Πράγμα αδύνατον! Όσο ταχύς και να είσαι εκεί δεν προλαβαίνεις καθώς δευτερόλεπτο και ρώγα δεν γίνεται, αλλά εύκολα πνίγεσαι.Αυτό γίνεται για καλή τύχη!Ενώ όσοι δεν έχουν ταίρι λένε πως εάν κάνουν ακριβώς το ίδιο κάτω από ένα τραπέζι θα βρουν μέσα στο έτος το ταίρι τους, ακούγεται πραγματικά αστείο…

Φαγητό

Σίγουρα το κατά πόσο είναι αρεστές οι γεύσεις είναι κάτι το υποκειμενικό, αλλά φυσικά υπάρχει και μια αντικειμενική γνώμη. Η ισπανική κουζίνα είναι προσεγμένη και αρέσει στην πλειονότητα του κόσμου, βασίζεται στο κρέας και τις σούπες, ενώ διαφέρει ανά πόλη. Σε αρκετά τους πιάτα προσθέτουν κρέας, μου είχε κάνει εξ αρχής εντύπωση, όταν μου σέρβιραν φάκες ή και ρεβίθια με κρέας.

Βασικό τους προϊόν είναι το jamon iberico, το οποίο και διαφημίζουν εντόνως, μπορεί να το γευτείς είτε σε bocadillo (σαντουιτσάκι) είτε σε πίτα είτε σε tapas ή ακόμα και σκέτο.Τα tapas, λοιπόν, είναι οι δικοί μας μεζέδες και ποικίλλουν, δηλαδή μπορεί να είναι ψωμάκι με κάτι αλμυρό από πάνω ή ακόμα και πατάτες, ελιές κλπ.Οι patates bravas, επίσης, ανήκουν στην ισπανική κουζίνα, πρόκειται για πατάτες κομμένες σε κυβάκια είτε τηγανητές είτε φουρνιστές και από πάνω βάζουν μια σάλτσα ντομάτας κάπως πιο πικάντικη. Υπάρχουν έντονες επιρροές από τη μεξικάνική και αργεντίνικη κουζίνα.Τα empanadas, αργεντίνικα, θα τα συναντήσεις παντού και μην παραλείψεις να τα δοκιμάσεις, υπάρχουν πάρα πολλές γεύσεις και συνδυασμοί που μπορούν να ξεπεράσουν τη φαντασία σου. Φαντάσου τις δικές μας πίτες σε σχήμα κουρού με γέμιση από κοτόπουλο κάρι, χούμους, κιμά, τυριά όσπρια μέχρι μανιτάρια τρούφα.

Όπως σας ανέφερα λόγω των επιρροών από μεξικάνικη κουζίνα θα συναντήσεις πολλά μαγαζιά με tacos, burritos. Οι churrerias σίγουρα θα σε οδηγήσουν στο να αναρωτηθείς τι είδους γλυκό είναι αυτό. Πρόκειται για γλυκιά ζύμη τηγανιτή σε μακρόστενο σχήμα και ρίχνουμε ζάχαρη πάνω, ενώ χωρίς σοκολάτα ζεστή δε γίνεται να γευτείς πραγματικά τα churros. Αυτή η σοκολάτα είναι μούρλια καθώς είναι αρκετά πηχτή κι όχι αραιή όπως την έχουμε συνηθίσει να την πίνουμε.Σίγουρα όση περισσέψει δεν την αφήνεις στο ποτηράκι, αλλά την απολαμβάνεις. Τα churros, μάλιστα, πρόκειται για Μαδριλενικο γλυκό, οπότε σου βρήκα ένα ακόμα λόγο για να επισκεφτείς την πόλη. Οι άκρες του γλυκού είναι κριτσανιστές και ροδαλές κάτι που το κάνει να διαφέρει από τα churros των υπολοίπων ισπανικών πόλεων.

Μιας και πιάσαμε τα γλυκάκια θα σας μιλήσω για τα turron, καθώς λοιπόν περιτριγυρίζεσαι από κι από εκεί και δεν έχεις ιδέα τι θα συναντήσεις στο επόμενο στενό. Έτσι, θα συναντήσεις μαγαζάκια αρκετά προσεγμένα που θα σε κερνάνε μπουκίτσες από ένα γλυκό, πρόκειται για τα turron.Υπάρχει μεγάλη ποικιλία αλλά η βάση τους αποτελείται από μέλι με ξηρούς καρπούς, πες το και αρκετές διαφορετικές εκδοχές του παστελιού. Μάλιστα, τα turron παράγονται στην Esteppa, ισπανική πόλη πλησίον της Σεβίλλης εκεί στα νότια (αναφορά αργότερα).

Ένα πρωινό μούρλια

Το πρωινό τους είναι tostada con tomate, τραγανό ψωμάκι με παρθένο ελαιόλαδο αλατάκι και ψιλοκομμένη τομάτα φρέσκια με ελάχιστη ζάχαρη, μούρλια σου λέω. Γενικά, όπως προείπα, οι Ισπανοί ως επί το πλείστον είναι κρεατοφάγοι και αγαπάνε το χοιρινό, ενώ από φρούτα θα δεις πως πάλι κυριαρχούν αυτά της λατινικής Αμερικής μπανάνες, μάνγκο κλπ ενώ φυσικά και τα βαλενθιανικά πορτοκάλια που μου αρέσουν αρκετά.

Από σούπες για πρώτο πιάτο έχουν βελουτέ σούπα από πορτοκαλί κολοκύθα, κολοκυθάκια, αλλά το πιο ξεχωριστό είναι η κρύα σούπα που σερβίρουν τους καλοκαιρινούς και ανοιξιάτικους μήνες. Πρόκειται για μια σούπα φρέσκιας ντομάτας με πολτοποιημένο ψωμί (δεν το καταλαβαίνεις) πιπεριά, λάδι, σκόρδο, αλατοπίπερο και στην σερβίρουν δροσερή-δροσερή σε ποτηράκι και σε αναζωογονεί σε βάθος ενώ και σε γεμίζει.

Μην ξεχάσουμε και την tortilla de patatas πρόκειται για μια υπεραφράτη ομελέτα. Τηγανίζουν τις πατάτες και το κρεμμύδι με μπόλικο λαδάκι για κάμποση ώρα και μετά προσθέτουν τα αυγά. Έχει το σχήμα κέικ και το κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρονται, είναι αρκετά χορταστική ενώ μπορείς να προσθέσεις ό,τι άλλο επιθυμείς. Το καλύτερο εστιατόριο για tortilla είναι στην La Latina (αναφορά στις περιοχές αργότερα) διπλά στο μετρό καθώς θα γευτείς αφράτες tortillas είτε με guacamole είτε με καραμελωμένα κρεμμύδια και κατσικίσιο τυρί, αστό άστο. Φυσικά, έχουμε και την paella, επίσης βαλενθιακή, που αφορά σε ένα ιδιαίτερο ρυζάκι κίτρινο στο χρώμα με ποικιλία κρεάτων (κουνέλι, κοτόπουλο, χοιρινο) και ψαρικών, όπως είναι το αυθεντικό. Φυσικά, υπάρχει η δυνατότητα να επιλέξεις ένα από τα δυο, είτε μόνο κρεατικά είτε μόνο ψαρικά.Το μαγειρεύουν σε ένα τεράστιο ταψί για ώρες και το ψήνουν με αέριο έξω στους δρόμους. Καθώς αναφέρθηκα στους δρόμους θα διαπιστώσεις πως οι Ισπανοί αρέσκονται στο να κάθονται έξω είτε έχει είτε δεν έχει κρύο.

Κυρίως πίνουν μπύρες ενώ έχουν και μεγάλη παραγωγή κρασιών. Οι πιο γνωστές μάρκες από μπύρες είναι mahoo, estrella galicia,1906, malaga beer, ενώ από κρασιά μην παραλείψεις να δοκιμάσεις το tinto de verano (= πορφυρό για το καλοκαίρι) που πρόκειται για κόκκινο γλυκό κρασί με λεμονάδα και σερβίρεται σε μεγάλο ποτήρι με μπόλικα παγάκια ο, τι πρέπει για κάθε εποχή! Όπως ανέφερα ανά πόλη η κουζίνα τους διαφέρει, στα νότια θα δοκιμάσεις περισσότερα tapas ενώ στα βόρεια θα χορτάσεις από ψάρι για ευνόητους λόγους. Εκεί στα βόρεια, βέβαια, τα tapas τα ονομάζουν pinxtos καθώς δεν μιλάνε ισπανικά αλλά εσκουαρικα (ξεχωριστή αναφορά στις γλώσσες αργότερα).Τα pinxtos τους, λοιπόν, είναι είτε με σολομό είτε με ιδιαίτερες αλοιφές από τόνο, είτε με γαρίδες, χταποδάκι και καλαμάρια είτε αχινοί με γέμιση τυριών είτε και όστρακα με διάφορες γεμίσεις.

Jamon iberico σε μία fiesta

Γειτονιές - Έξοδοι

Ο Έρνεστ Χέμινγουεϊ είχε πει «Κανείς δεν πάει για ύπνο στη Μαδρίτη μέχρι να σκοτώσει τη νύχτα». Χωρίς δεύτερη σκέψη αγαπημένες γειτονίες για καφεδάκι, ποτάκι και περιπλάνηση με χάζεμα για το ιδιαίτερο χαρακτήρα που έχουν οι γειτονιές θα σου μιλήσω για Malasaña, Lavapies και La Latina, όλες είναι αρκετά κοντά στο κέντρο και σίγουρα προσβάσιμες με μετρό.Ας τις πάρουμε κατά σειρά η Malasaña είναι μια από τις πιο cool περιοχές με νέο κόσμο στους δρόμους, τον λες και εναλλακτικό. Πολλές πλατείες και μπαράκια με όμορφη ατμοσφαίρα για παράδειγμά σας αναφέρω το Ojala, ένα μπαράκι που στο κάτω μέρος έχει άμμο και αράζεις με την παρέα σου ή ακόμα και το freeway που στον πάνω όροφο είναι μπαρ ενώ στον κάτω κλαμπακι.Μην παραλείψεις να επισκεφτείς τη maimou όπου θα συναντήσεις και τον Άρη, ένα μπάρμαν που έχει να σου πει πολλά αλλά και να σου σερβίρει τοπ κοκτειλακια.

Second Hand

Ως μεγάλη ευρωπαική πρωτεύουσα καταλαβαίνει κανείς πως είναι γεμάτη σε μαγαζιά ρούχων και η μόδα σίγουρα θα τραβήξει τα βλέμματα των επισκεπτών της.Πέρα από τις επώνυμες ισπανικές μάρκες, η Μαδρίτη είναι γεμάτη με μαγαζιά ρούχων από δεύτερο χέρι όπως λέμε τα οποία όπως διαπιστώνει κανείς είναι σε τιμές ευκαιρίας αλλά και τα κομμάτια είναι μοναδικά. Είναι τα περισσότερα vintage και είμαι απολύτως σίγουρη πως με μία βόλτα σε αυτά θα στο επιβεβαιώσουν και δεν θα σε αφήσουν να φύγεις με άδεια χέρια. Είναι μία αλυσίδα μάλιστα λιθουανική η οποία ξεκινάει να πουλάει την πρώτη εβδομάδα του μήνα σε μία τιμή τα ενδύματα , την επόμενη σε πιο χαμηλές τιμές, την Τρίτη εβδομάδα όλα στα 5 ευρώ και την τελευταία εβδομάδα του μήνα όλα στην τιμή του 1 ευρώ. Ειλικρινά τα αγαπημένα μου ρούχα είναι από αυτή την αλυσίδα, οπότε εάν σε βολέψει κλείσε εισιτήρια για τέλη του μήνα και θα με θυμηθείς.

Θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθώ στα γήπεδα της Μαδρίτης, οι επισκέπτες που προσέρχονται με αφορμή να παρακολουθήσουν κάποιο αγώνα ή απλά και μόνο να απολαύσουν μία ξενάγηση στα δύο εμβληματικά γήπεδα, αυτό της Real Madrid και της Athletico δεν είναι λίγοι.Σίγουρα εάν είσαι φαν του αθλητισμού ακόμα και να μην είσαι αξίζει μία επίσκεψη στα γήπεδα της Μαδρίτης ή ακόμα και στην boutique τους!

Second hand μαγαζί με ρούχα vintage

