Ισραήλ: Λαπίντ καλεί Νετανιάχου να μην αγνοήσει την πρόταση Μπάιντεν για τη Γάζα

Ο Λαπίντ καλεί Νετανιάχου να μην αγνοήσει την πρόταση Μπάιντεν για κατάπαυση του πυρός στη Γάζα

Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ πρόσφερε δίχτυ ασφαλείας στην κυβέρνηση σε περίπτωση που αποχωρήσουν οι ακροδεξιοί εταίροι του συνασπισμού

Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ κάλεσε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να εξετάσει προσεκτικά την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός στην Γάζα βάσει της οποίας η Χαμάς θα απελευθερώσει ομήρους και πρόσφερε την υποστήριξή του προς την κυβέρνηση σε περίπτωση που αποχωρήσουν οι ακροδεξιοί εταίροι του συνασπισμού.

«Η κυβέρνηση του Ισραήλ δεν μπορεί να αγνοήσει την σημαντική ομιλία του προέδρου Μπάιντεν. Στο τραπέζι υπάρχει μία συμφωνία και πρέπει να επιτευχθεί», γράφει ο Γιαΐρ Λαπίντ σε ανάρτησή του στο Χ.

«Υπενθυμίζω στον Νετανιάχου ότι διαθέτει ένα δίκτυ ασφαλείας από εμάς για την απελευθέρωση των ομήρων, αν ο (Ιταμάρ) Μπεν Γκβιρ και ο (Μπεζαλέλ) Σμότριχ αποχωρήσουν από την κυβέρνηση».

