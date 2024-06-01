Ισραήλ: Λαπίντ καλεί Νετανιάχου να μην αγνοήσει την πρόταση Μπάιντεν για τη Γάζα

Ο ηγέτης της ισραηλινής αντιπολίτευσης Γιαΐρ Λαπίντ κάλεσε τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου να εξετάσει προσεκτικά την πρόταση του προέδρου των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν για την εφαρμογή κατάπαυσης του πυρός στην Γάζα βάσει της οποίας η Χαμάς θα απελευθερώσει ομήρους και πρόσφερε την υποστήριξή του προς την κυβέρνηση σε περίπτωση που αποχωρήσουν οι ακροδεξιοί εταίροι του συνασπισμού.

«Η κυβέρνηση του Ισραήλ δεν μπορεί να αγνοήσει την σημαντική ομιλία του προέδρου Μπάιντεν. Στο τραπέζι υπάρχει μία συμφωνία και πρέπει να επιτευχθεί», γράφει ο Γιαΐρ Λαπίντ σε ανάρτησή του στο Χ.

ממשלת ישראל לא יכולה להתעלם מנאומו המשמעותי של הנשיא ביידן. יש עסקה על השולחן וצריך לעשות אותה.



מזכיר לנתניהו שיש לו מאתנו רשת בטחון לעסקת חטופים אם בן גביר וסמוטריץ׳ יעזבו את הממשלה. — יאיר לפיד - Yair Lapid (@yairlapid) June 1, 2024

«Υπενθυμίζω στον Νετανιάχου ότι διαθέτει ένα δίκτυ ασφαλείας από εμάς για την απελευθέρωση των ομήρων, αν ο (Ιταμάρ) Μπεν Γκβιρ και ο (Μπεζαλέλ) Σμότριχ αποχωρήσουν από την κυβέρνηση».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

