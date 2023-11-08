Τη σύλληψη τεσσάρων ανηλίκων ανακοίνωσε απόψε η αστυνομία του Αμβούργου κατά τη διερεύνηση καταγγελίας για εισβολή δύο ενόπλων σε σχολείο του Αμβούργου. Στην κατοχή των ανηλίκων βρέθηκαν ψεύτικα πιστόλια.

Η αστυνομία του Μπλανκενέζε, στα ανατολικά του Αμβούργου, ειδοποιήθηκε το μεσημέρι ότι δύο νεαροί, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας ένοπλος, απείλησαν δασκάλα σε σχολείο της περιοχής. Στο σημείο πραγματοποιήθηκε ευρείας κλίμακας επιχείρηση, με τις ειδικές δυνάμεις SEK να ερευνούν το σχολικό συγκρότημα και να προχωρούν στην σταδιακή εκκένωσή του από τους μαθητές. Στην επιχείρηση συμμετείχαν δεκάδες αστυνομικοί, ενώ έρευνες διεξάγονταν και από αέρος, με ελικόπτερα της αστυνομίας. Οι μαθητές που έφευγαν από το σχολείο μεταφέρονταν σε στρατόπεδο της περιοχής όπου είχαν συγκεντρωθεί οι γονείς τους, γιατροί, διασώστες και ψυχολόγοι. Δεν υπήρξαν πληροφορίες για τραυματισμούς, αλλά πολλά παιδιά είχαν τηλεφωνήσει προηγουμένως στις οικογένειές τους ευρισκόμενα σε κατάσταση σοκ, καθώς είχαν κλειδωθεί στις τάξεις τους.

Λίγη ώρα αργότερα, η αστυνομία ανακοίνωσε ότι το σχολείο είναι ασφαλές και συνέχισε τις έρευνες στην ευρύτερη περιοχή. Μεγάλο τμήμα του οδικού δίκτυου της περιοχής είχε αποκλειστεί, ενώ διεκόπησαν και πολλά δρομολόγια τρένων. Στην επιχείρηση συμμετείχαν συνολικά 400 αστυνομικοί, μετέδωσε η εφημερίδα BILD. Όπως ανακοινώθηκε τελικά, συνελήφθησαν τέσσερις ανήλικοι, δύο 12χρονοι, ένας 13χρονος και ένας 14χρονος και κατασχέθηκαν ψεύτικα πιστόλια. Σύμφωνα με την αστυνομία, για την εισβολή στο σχολείο ελέγχονται ο ένας 12χρονος και ο 13χρονος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.